Kerüld el ezt a TikTok-kihívást, a szakértők figyelmeztetnek

Kockázatos szépségtrend egyre nagyobb teret hódít a TikTokon. A videókban forró viaszt visznek fel az emberek arcára, és bár ezek a tartalmak milliós nézettséget érnek el, a szakértők szerint a jelenség nemcsak rendkívül fájdalmas, hanem akár életveszélyes is lehet.

A TikTok videók kockázatos folyamatot mutatnak be

Egyre több TikTok-videó terjed egy kifejezetten veszélyes szépségtrendről, amely során az emberek forró viaszt visznek fel az egész arcukra és gyakran még az orrnyílások és a fülek környéke sem marad ki.

A módszer lényege, hogy a megszilárdult viaszt egyetlen mozdulattal lehúzzák, ami komoly megterhelést jelent a bőr számára. A felvételeken jól látszik, hogy a viasz nemcsak az arcot, hanem a szájat, a nyakat, sőt az orr és a fül belsejét is érinti. A „kezelést” sokszor magukat szakembernek kiadó kozmetikusok, borbélyok vagy influenszerek végzik, majd a kamerának is megmutatják a kihúzott szőrszálakat a viaszban.

A trend egyik ismert népszerűsítője, Renaz Ismael azt állítja, hogy az arcviaszolás a Közel-Keleten bevett gyakorlat, és szerinte a teljes arcra kiterjedő változat sem káros, sőt simábbá teszi a bőrt és eltávolítja a pihéket.

A szakértők azonban élesen bírálják ezt az eljárást, nemcsak hogy nem ajánlott viaszt használni az orr vagy a fül belsejében, hanem kifejezetten veszélyes is, mivel irritációt, fertőzéseket, sőt akár a légutak elzáródását is okozhatja.

A megszilárduló anyag akár a légutakban is megkeményedhet, és előfordulhat, hogy csak műtéti úton lehet eltávolítani. A forró viasz használata komoly megterhelést jelent a bőrnek, különösen az érzékeny területeken, például a szem körül, ahol irritáció, kötőhártya-gyulladás, sőt pattanások vagy gennyes elváltozások is kialakulhatnak - írja a life.hu.