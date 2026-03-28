Barta Sylvia elmondta véleményét a hollywoodi plasztikai trendekről
A TV2 időjósa a mai napig egy gyönyörű, természetes szépség. Barta Sylvia büszkén vállalja a korát, igaz, nem is lenne mit szégyellnie, hiszen közeledve a hatodik x-hez is kirobbanó formában van, amit a sportnak és a tudatos életmódnak köszönhet. A gyönyörű időjós állítja, hogy a test a lélek temploma, pontosan ezért nem ért egyet azzal, hogy sok nőtársa plasztikai sebészhez rohan, amikor úgy érzi, hogy kibillent a lelki egyensúlyából.
Barta Sylvia 56 évesen is elképesztő formában van. A gyönyörű időjós úgy az életmódjában, mint a külső megjelenésében is a természetesség híve. A Just Clear Award díjazottját arról kérdeztük, hogy mi a véleménye a mostani hollywoodi plasztikai trendekről. A televíziós nem rejtette véka alá a véleményét, kijelentette, nem hisz abban, hogy ezek a beavatkozások valós megoldást jelentenének a nők önértékelési problémáira.
- Barta Sylvia a TV2 időjósa, közel 30 éve szerepel a televízió képernyőjén
- Az időjóst egykoron súlyos autoimmun betegséggel diagnosztizálták, akkor a sport és a lelki béke megteremtése hozta el számára a gyógyulást
- A televíziós nem hisz a plasztikai beavatkozások önértékelésre gyakorolt pozitív hatásaiban
- Barta Sylvia a televíziós munkái mellett fitnesz edzőként is tevékenykedik
Barta Sylvia: „Nem kell húsz évesnek kinézni!”
Barta Sylvia élete nem volt mentes a nehézségektől. A TV2 időjósa túl van kemény, lelki mélypontokon, betegségen, önbizalom problémákon, éppen ezért ma már tudja jól, hogy amikor a tükörben az ember elégedetlen önmagával, akkor azt nem a fizikai síkon kell orvosolni, hanem vissza kell nyúlni a problémák lelki gyökereihez. A televíziós csodálkozva nézi a mai hollywoodi plasztikai trendeket.
Én soha nem követtem ezeket a trendeket, mindig is a természetesség híve voltam, és ezt most is tartom. Szerintem nem húsz évesnek kell kinézni, mert ez lehetetlen, sokkal fontosabb az, hogy lehetőségeinkhez mértem mindent tegyünk meg azért, hogy minél tovább fittek és egészségesek maradjunk
– állítja határozottan a kortalan időjós.
Az időjós abban látja ezeknek a sokszor túlzó és drasztikus plasztikai trendeknek a népszerűségét, hogy a nők nem tudnak vagy nem akarnak szembenézni a lelki problémáikkal, a külsőségek megváltoztatásában látják a lelki problémáik megoldását:
Amikor egy nő élete válságban van, szorong, nincs elég önbizalma, vagy egyszerűen csak nem néz szembe olyan dolgokkal, amik őt frusztrálják a mindennapokban, akkor hajlamosabb a tükörben is elégedetlenül tekinteni önmagára. Ezt az érzést én is jól ismerem
– vallotta be Sylvia.
A plasztikai sebészet olyan mint a húspiac
A TV2 sztárja úgy érzi, hogy a plasztikai sebészet lassan úgy működik, mint egy húspiac.
Ha az ember lemegy a közértbe, akkor bármit megvehet, ami ott megtetszik neki. Úgy érzem, hogy manapság már a plasztikai sebészet is hasonlóan működik. Bármit, bármekkorát és bármilyen formájú dolgot csináltathatnak maguknak a nők. Ebben csak az a megtévesztő, hogy attól, hogy valaki megkapja azt a formát, amire vágyott, az önmagában nem fogja megteremteni senki lelki békéjét. Ezekre a problémákra a sport a legjobb eszköz, mert nem csak fizikai eredménye van a rendszeres mozgásnak, hanem mentális és lelki hozadékai is vannak
– vallja.
A bomba formában lévő televíziós hangsúlyozta, hogy nagyon együttérez azokkal a nőtársakkal, akik a test átalakítástól várják a megoldást, mert tudja jól, hogy a lelki gondokkal nagyon nehéz szembenézni. Mégis, azt javasolja a hölgyeknek, hogy mielőtt kés alá feküdnének, próbáljanak magukba nézni és megtalálni az elégedetlenségük pontos okát.
