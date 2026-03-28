Barta Sylvia elmondta véleményét a hollywoodi plasztikai trendekről

Barta Sylvia 56 évesen is elképesztő formában van. A gyönyörű időjós úgy az életmódjában, mint a külső megjelenésében is a természetesség híve. A Just Clear Award díjazottját arról kérdeztük, hogy mi a véleménye a mostani hollywoodi plasztikai trendekről. A televíziós nem rejtette véka alá a véleményét, kijelentette, nem hisz abban, hogy ezek a beavatkozások valós megoldást jelentenének a nők önértékelési problémáira.

Barta Sylvia párja nagyon büszke a kedvesére (Fotó: Szabolcs László)

Barta Sylvia: „Nem kell húsz évesnek kinézni!”

Barta Sylvia élete nem volt mentes a nehézségektől. A TV2 időjósa túl van kemény, lelki mélypontokon, betegségen, önbizalom problémákon, éppen ezért ma már tudja jól, hogy amikor a tükörben az ember elégedetlen önmagával, akkor azt nem a fizikai síkon kell orvosolni, hanem vissza kell nyúlni a problémák lelki gyökereihez. A televíziós csodálkozva nézi a mai hollywoodi plasztikai trendeket.

Én soha nem követtem ezeket a trendeket, mindig is a természetesség híve voltam, és ezt most is tartom. Szerintem nem húsz évesnek kell kinézni, mert ez lehetetlen, sokkal fontosabb az, hogy lehetőségeinkhez mértem mindent tegyünk meg azért, hogy minél tovább fittek és egészségesek maradjunk

– állítja határozottan a kortalan időjós.

Barta Sylvia időjós nagy hangsúlyt fektet a fizikai jóllét mellett a lelki egészségére is (Fotó: Szabolcs László)

Az időjós abban látja ezeknek a sokszor túlzó és drasztikus plasztikai trendeknek a népszerűségét, hogy a nők nem tudnak vagy nem akarnak szembenézni a lelki problémáikkal, a külsőségek megváltoztatásában látják a lelki problémáik megoldását:

Amikor egy nő élete válságban van, szorong, nincs elég önbizalma, vagy egyszerűen csak nem néz szembe olyan dolgokkal, amik őt frusztrálják a mindennapokban, akkor hajlamosabb a tükörben is elégedetlenül tekinteni önmagára. Ezt az érzést én is jól ismerem

– vallotta be Sylvia.