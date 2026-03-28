Így növelhette követői számát az influenszer, letartóztatták a fiatal nőt

Súlyos vádakkal kell szembenéznie annak a brazil influenszernek, akit azzal gyanúsítanak, hogy megjátszotta erőszakos emberrablását – így növelve követői számát a közösségi médiában. Monniky Fragára és férjére tavaly árpilisban támadt rá három fegyveres férfi az otthonuk előtt. A támadók a párt a közeli erdőkbe vitték, ahol túszként kezelték őket, amíg váltságdíjat nem kaptak.

Lájkokért bármit – megjátszhatta az influenszer az emberrablást

Monniky elmondása szerint a férjével a kocsijukban ütek, amikor az otthonuk előtt rájuk támadtak az emberrablók. A nyomozás során azonban felmerült, könnyen lehet, hogy az egész történetet csak megjátszották, ezért most letartóztatták őt.

A nyomozás jelenlegi állása szerint elárulhatjuk, hogy az influenszer a múltban kapcsolatban állt a rablás egyik elkövetőjével

– közölték a helyi hatóságok kiemelve, az emberrablás hitelességének érdekében fegyvereket és egy hamisított rendszámmal rendelkező autót is használtak. Arra is fény derült, hogy a három férfi közül az egyikük korábban már volt börtönben, míg másikuk a vizsgálat során életét vesztette.

Az influenszer nem reagált a vádakra, azonban ügyvédje háziőrizetet próbál elintézni számára, mondván, ő egy kisgyermek édesanyja is – írja a LadBible.