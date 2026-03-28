RETRO RÁDIÓ

Így növelhette követői számát az influenszer, letartóztatták a fiatal nőt

Bizonyára nem ilyen befejezést képzelt el a nő. Mindent bukhat az influenszer.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.28. 14:30
Súlyos vádakkal kell szembenéznie annak a brazil influenszernek, akit azzal gyanúsítanak, hogy megjátszotta erőszakos emberrablását – így növelve követői számát a közösségi médiában. Monniky Fragára és férjére tavaly árpilisban támadt rá három fegyveres férfi az otthonuk előtt. A támadók a párt a közeli erdőkbe vitték, ahol túszként kezelték őket, amíg váltságdíjat nem kaptak. 

Megjátszhatta az influenszer az emberrablást (Fotó: Zalai Hirlap – Képünk illusztráció)

Monniky elmondása szerint a férjével a kocsijukban ütek, amikor az otthonuk előtt rájuk támadtak az emberrablók. A nyomozás során azonban felmerült, könnyen lehet, hogy az egész történetet csak megjátszották, ezért most letartóztatták őt. 

A nyomozás jelenlegi állása szerint elárulhatjuk, hogy az influenszer a múltban kapcsolatban állt a rablás egyik elkövetőjével

– közölték a helyi hatóságok kiemelve, az emberrablás hitelességének érdekében fegyvereket és egy hamisított rendszámmal rendelkező autót is használtak. Arra is fény derült, hogy a három férfi közül az egyikük korábban már volt börtönben, míg másikuk a vizsgálat során életét vesztette. 

Az influenszer nem reagált a vádakra, azonban ügyvédje háziőrizetet próbál elintézni számára, mondván, ő egy kisgyermek édesanyja is – írja a LadBible

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
