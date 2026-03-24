Összehívták a nemzetbiztonsági bizottságot a Tisza kémbotránya miatt
Magyar Péterék lehallgatási botránya azonnali cselekvést igényel.
Rendkívüli ülést hívtam össze mára! – jelentette be Sas Zoltán. Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke közölte, az elmúlt néhány nap eseményei miatt soron kívül ülésezik kedden a Nemzetbiztonsági Bizottság.
Tájékozódunk, és ha lesz vagy lesznek olyan részek, részletek, amely vagy amelyek megoszthatók a nyilvánossággal, akkor azokat közzé fogjuk tenni
– közölte a politikus.
Mint arról több lap is beszámolt: nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
Így épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma
A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.
Panyi Szabolcs arra is kitért, nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott. Panyi így folytatja az Orbán Anitához fűződő kapcsolatának leírását: „sötét titok az életemben, amit kevesen tudnak rólam, tehát ezt nem adhatod tovább, hogy ugye az volt, hogy az Anita 2010-ben Fidesz-képviselőjelölt volt, aztán visszalépett. Kicsinálták őt az ilyen XI. kerületi fideszes viperafészek belharcaiban. De hogy az Anitának volt egy kampánystábja, amiben én is benne voltam, 2009–10 eleje.” Panyi szerint
továbbra is jóban van a Tisza politikusával, sőt segít is neki „bizonyos dolgokban”, „szakmával kapcsolatos” dolgokban.
A külföldről finanszírozott újságíró hétfőn elismerte a közösségi oldalán, hogy ő hallható a hangfelvételen, amelyen egy forrásával beszél.
Az ügyben érintett Szijjártó Péter úgy fogalmazott: „durva, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik. Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró Orbán Anita barátja.”
Panyi Szabolcs kérkedik, Orbán Anita tagad
A Tisza kémbotrányával kapcsolatban a Magyar Nemzet megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát. Arról érdeklődtek, hogy Orbán Anita és Panyi Szabolcs valóban annyira bizalmas kapcsolatban állnak-e, hogy szenzitív kormányzati adatokat is megosztana a tiszás politikus az újságíróval, illetve hogy a Tisza Pártnak volt-e arról tudomása, hogy Panyi Szabolcs közvetítésével egy EU-tagállam titkosszolgálata lehallgatta és megfigyelte a külügyminisztert. Választ a cikk megjelenéséig nem kaptak, ám a Tisza Párt kiadott egy közleményt, amelyben Orbán Anita elismerte, hogy 2010 előtt volt róla szó, hogy Panyi Szabolcs a kampánystábja tagja legyen – olvasható a Riposton.
Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele sem, ahogy más újságírókkal sem egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről
– állította a Tisza külügyi politikusa.
