Orbán Viktor üzent: Az ünnep mindig erősebb, mint a rontás

Orbán Viktor országjárása március 30-án Szolnokra látogatott el a kormányfő, hogy beszédet tartson a Tiszai Hajósok terén, ahol a szakadó eső ellenére is rengetegen jelentek meg.

A kormányfő a beszédét követően egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Orbán Viktor ezúttal ezt emelte ki a felszólalásából:

Az ünnep mindig erősebb, mint a rontás. A szeretet erősebb, mint a gyűlölet. Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!

- írja a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett posztjában.