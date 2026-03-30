Orbán Viktor Szolnokon: Mi vagyunk ünneplők, ők az ünneprontók. Mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás

A szakadó eső ellenére is rengetegen voltak... Erről beszélt Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 18:40
Módosítva: 2026.03.30. 19:58
Békemenet szolnok Orbán Viktor országjárás beszéd

Dübörög Orbán Viktor országjárása. Március 30-án Szolnokra látogatott el a kormányfő, hogy beszédet tartson a Tiszai Hajósok terén, ahol a szakadó eső ellenére is rengetegen jelentek meg.

Orbán Viktor Országjárás Szolnok 2026.03.30.
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor beszéde kezdetén megkérte az embereket, hogy támogassák Berkó Attilát, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú egyéni választókerületben.

Aki itt nyer, választást nyer

A kormányfő beszédében először arról beszélt, aki ezt a körzetet megnyeri, az megnyerti a választást. 

Akkor nagyon közel leszünk ahhoz, amit kétharmadnak hívnak. Szolnok nehéz terep, nehéz megnyerni

– mondta.

A kormányfő a pár tiszásnak üzenve leszögezte, ez egy Fidesz választási gyűlés, mi vagyunk itthon, ők az ünneprontók, és az ünnep mindig erősebb, mint a rontás.

„Annyit szeretnék mondani a polgármesternek, hogy én előbb voltam szolnoki, mint ő” – reagálta a miniszterelnök a település polgármesterének üzengetésére.

Magyarországon egyetlen párt van, amely képes biztosítani az ország biztonságát és ez a Fidesz

– hangsúlyozta a kormányfő. 

Munkából jobb élni mint segélyből, a Fidesz egy munkaalapú társadalmat épített ki – tette hozzá.

 „A mi közös szenvedélyünk Magyarország” – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok mellett számtalan olyan ember is megjelent az eseményen, akik bizonytalanok. 

Emellett megjelentek a kormányfő szerint a Tisza Párt szimpatizánsai is. Kiemelte, „hazát csak szeretetre és összefogásra lehet építeni, gyűlöletre nem”.

Orbán Viktor arra kérte az egybegyűlteket, hogy újítsák meg a 2022-ben a kormánnyal kötött háborúellenes szövetséget.

A mögöttünk hagyott négy év igazságtalan volt, ugyanis olyan válságokat kellett kezelnünk, amelyeket nem mi okoztunk

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a kormány ugyanakkor számtalan eredményt fel tud mutatni, többek között a 13. havi nyugdíj visszavezetését, és a 14. havi nyugdíj visszaépítésének megkezdését.

A háború árnyékában is sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat, sőt már elkezdtük bevezetni a 14. havit – emlékeztetett a miniszterelnök.

„Miközben a háború blokkolta a gazdaságot, addig mi létrehoztuk Európa legkedvezőbb lakáshoz jutási rendszerét. Magyarországon lehet a legkönnyebben lakáshoz jutni” – hívta fel a figyelmet.

Magyarországon ötmillió ember fog dolgozni és az átlagjövedelem el fogja érni az egymillió forintot a következő ciklus végére, ha a Fidesz nyeri a választást 

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: azt a rekordot is elértük, hogy bevezettük az anyák élethosszig tartó adómentességét. Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő – hangsúlyozta.

A választásnak az is tétje, hogy hagyjuk-e magunkat kizsebelni – emelte ki a kormányfő. Három helyről akarnak kizsebelni: elsőként el akarják vinni a pénzünket a háborúba. Ugyanis az EU-nak nincsen pénze, ezért hitelből akarják fizetni Brüsszelből a háborút, ezt a hitelt pedig a tagállamok fogják visszafizetni, mert Ukrajna erre nem lesz képes. A második az, hogy a brüsszeliek a Tiszán keresztül meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést: ha sikerül leválasztaniuk az országot az olcsó energiáról, akkor minden család el fog veszíteni egyhavi fizetést a drága energiaárak miatt. A harmadik veszély pedig az, hogy  meg akarják szüntetni azt, hogy az állam elvehesse a nagy cégektől a pénzt, amelyet most a kormány a családokra költ – magyarázta.

Ez a választás a jövőnkről, a háborúról, és minden magyar ember pénzéről szól

– jelentette ki Orbán Viktor.

2026.03.30.Orbán Viktor-Országjárás-Szolnok
Orbán Viktor Fotó: MW

Kiemelte, nem gondolja, hogy bármely magyar ember háborút akar, ugyanakkor tudni kell nemet mondani. 

„Nemzeti egység nélkül nem lehet kimaradni a háborúból. Ezért kell legalább hárommillió magyar ember szavazatát megszereznünk” – emelte ki a kormányfő. Hozzátette, magán és a Fidesz-KDP-n kívül nem lát olyan politikai erőt, amely képes lenne kívül tartani Magyarországot a háborúból. 

Ezt követően a miniszterelnök a jelenlévőket arra kérte, beszéljenek minden ismerősükkel, és mondják el neki, a Fidesz tud egyedül nemet mondani a háborúba való belesodródásra.

Orbán Viktor ezután közölte, az elkövetkező két hétben felszántják az országot, hogy megvédjék az ország szabadságát és függetlenségét.

Orbán Viktor teljes beszédét alább tudod megtekinteni:

 

A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
