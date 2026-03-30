Orbán Viktor Szolnokon: Mi vagyunk ünneplők, ők az ünneprontók. Mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás

Dübörög Orbán Viktor országjárása. Március 30-án Szolnokra látogatott el a kormányfő, hogy beszédet tartson a Tiszai Hajósok terén, ahol a szakadó eső ellenére is rengetegen jelentek meg.

Orbán Viktor beszéde kezdetén megkérte az embereket, hogy támogassák Berkó Attilát, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú egyéni választókerületben.

Aki itt nyer, választást nyer

A kormányfő beszédében először arról beszélt, aki ezt a körzetet megnyeri, az megnyerti a választást.

Akkor nagyon közel leszünk ahhoz, amit kétharmadnak hívnak. Szolnok nehéz terep, nehéz megnyerni

– mondta.

A kormányfő a pár tiszásnak üzenve leszögezte, ez egy Fidesz választási gyűlés, mi vagyunk itthon, ők az ünneprontók, és az ünnep mindig erősebb, mint a rontás.

„Annyit szeretnék mondani a polgármesternek, hogy én előbb voltam szolnoki, mint ő” – reagálta a miniszterelnök a település polgármesterének üzengetésére.

Magyarországon egyetlen párt van, amely képes biztosítani az ország biztonságát és ez a Fidesz

– hangsúlyozta a kormányfő.

Munkából jobb élni mint segélyből, a Fidesz egy munkaalapú társadalmat épített ki – tette hozzá.

„A mi közös szenvedélyünk Magyarország” – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok mellett számtalan olyan ember is megjelent az eseményen, akik bizonytalanok.

Emellett megjelentek a kormányfő szerint a Tisza Párt szimpatizánsai is. Kiemelte, „hazát csak szeretetre és összefogásra lehet építeni, gyűlöletre nem”.

Orbán Viktor arra kérte az egybegyűlteket, hogy újítsák meg a 2022-ben a kormánnyal kötött háborúellenes szövetséget.

A mögöttünk hagyott négy év igazságtalan volt, ugyanis olyan válságokat kellett kezelnünk, amelyeket nem mi okoztunk

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a kormány ugyanakkor számtalan eredményt fel tud mutatni, többek között a 13. havi nyugdíj visszavezetését, és a 14. havi nyugdíj visszaépítésének megkezdését.

A háború árnyékában is sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat, sőt már elkezdtük bevezetni a 14. havit – emlékeztetett a miniszterelnök.