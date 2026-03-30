Orbán Viktor Szolnokon: Mi vagyunk ünneplők, ők az ünneprontók. Mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás
A szakadó eső ellenére is rengetegen voltak... Erről beszélt Orbán Viktor.
Dübörög Orbán Viktor országjárása. Március 30-án Szolnokra látogatott el a kormányfő, hogy beszédet tartson a Tiszai Hajósok terén, ahol a szakadó eső ellenére is rengetegen jelentek meg.
Orbán Viktor beszéde kezdetén megkérte az embereket, hogy támogassák Berkó Attilát, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú egyéni választókerületben.
Aki itt nyer, választást nyer
A kormányfő beszédében először arról beszélt, aki ezt a körzetet megnyeri, az megnyerti a választást.
Akkor nagyon közel leszünk ahhoz, amit kétharmadnak hívnak. Szolnok nehéz terep, nehéz megnyerni
– mondta.
A kormányfő a pár tiszásnak üzenve leszögezte, ez egy Fidesz választási gyűlés, mi vagyunk itthon, ők az ünneprontók, és az ünnep mindig erősebb, mint a rontás.
„Annyit szeretnék mondani a polgármesternek, hogy én előbb voltam szolnoki, mint ő” – reagálta a miniszterelnök a település polgármesterének üzengetésére.
Magyarországon egyetlen párt van, amely képes biztosítani az ország biztonságát és ez a Fidesz
– hangsúlyozta a kormányfő.
Munkából jobb élni mint segélyből, a Fidesz egy munkaalapú társadalmat épített ki – tette hozzá.
„A mi közös szenvedélyünk Magyarország” – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok mellett számtalan olyan ember is megjelent az eseményen, akik bizonytalanok.
Emellett megjelentek a kormányfő szerint a Tisza Párt szimpatizánsai is. Kiemelte, „hazát csak szeretetre és összefogásra lehet építeni, gyűlöletre nem”.
Orbán Viktor arra kérte az egybegyűlteket, hogy újítsák meg a 2022-ben a kormánnyal kötött háborúellenes szövetséget.
A mögöttünk hagyott négy év igazságtalan volt, ugyanis olyan válságokat kellett kezelnünk, amelyeket nem mi okoztunk
– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a kormány ugyanakkor számtalan eredményt fel tud mutatni, többek között a 13. havi nyugdíj visszavezetését, és a 14. havi nyugdíj visszaépítésének megkezdését.
A háború árnyékában is sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat, sőt már elkezdtük bevezetni a 14. havit – emlékeztetett a miniszterelnök.
„Miközben a háború blokkolta a gazdaságot, addig mi létrehoztuk Európa legkedvezőbb lakáshoz jutási rendszerét. Magyarországon lehet a legkönnyebben lakáshoz jutni” – hívta fel a figyelmet.
Magyarországon ötmillió ember fog dolgozni és az átlagjövedelem el fogja érni az egymillió forintot a következő ciklus végére, ha a Fidesz nyeri a választást
– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: azt a rekordot is elértük, hogy bevezettük az anyák élethosszig tartó adómentességét. Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő – hangsúlyozta.
A választásnak az is tétje, hogy hagyjuk-e magunkat kizsebelni – emelte ki a kormányfő. Három helyről akarnak kizsebelni: elsőként el akarják vinni a pénzünket a háborúba. Ugyanis az EU-nak nincsen pénze, ezért hitelből akarják fizetni Brüsszelből a háborút, ezt a hitelt pedig a tagállamok fogják visszafizetni, mert Ukrajna erre nem lesz képes. A második az, hogy a brüsszeliek a Tiszán keresztül meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést: ha sikerül leválasztaniuk az országot az olcsó energiáról, akkor minden család el fog veszíteni egyhavi fizetést a drága energiaárak miatt. A harmadik veszély pedig az, hogy meg akarják szüntetni azt, hogy az állam elvehesse a nagy cégektől a pénzt, amelyet most a kormány a családokra költ – magyarázta.
Ez a választás a jövőnkről, a háborúról, és minden magyar ember pénzéről szól
– jelentette ki Orbán Viktor.
Kiemelte, nem gondolja, hogy bármely magyar ember háborút akar, ugyanakkor tudni kell nemet mondani.
„Nemzeti egység nélkül nem lehet kimaradni a háborúból. Ezért kell legalább hárommillió magyar ember szavazatát megszereznünk” – emelte ki a kormányfő. Hozzátette, magán és a Fidesz-KDP-n kívül nem lát olyan politikai erőt, amely képes lenne kívül tartani Magyarországot a háborúból.
Ezt követően a miniszterelnök a jelenlévőket arra kérte, beszéljenek minden ismerősükkel, és mondják el neki, a Fidesz tud egyedül nemet mondani a háborúba való belesodródásra.
Orbán Viktor ezután közölte, az elkövetkező két hétben felszántják az országot, hogy megvédjék az ország szabadságát és függetlenségét.
Hírlevél-feliratkozás
