Berkó Attila: Most ismét újabb kihívás előtt állunk, mert most nem a Tisza folyó, hanem Ukrajna és Brüsszel állít kihívás elé

Radics Gigi és Curtis előadása után Berkó Attila országgyűlési képviselőjelölt lépett a színpadra, aki a felszólalásában erről beszélt.

Március 4-én a Tisza Párt is tartott gyűlést ezen a téren, ha arra azt mondták sokan voltak, akkor ma mi rengetegen vagyunk

– jelentette ki Berkó Attila, majd hozzátette: ezt a körzetet nem adhatjuk másnak, csak a Fidesznek.

Most ismét újabb kihívás előtt állunk, mert most nem a Tisza folyó, hanem Ukrajna és Brüsszel állít kihívás elé. Előlük kell megvédenünk családunkat és értékeinket

– hangsúlyozta Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 1. számú egyéni választókerületének jelöltje.

„Büszkének kell lennünk az eredményeinkre, arra, hogy nálunk nincsenek migránsok, hogy keveset fizetünk a rezsiért, s hogy megerősödtek a családok, ahogy a munkaalapú társadalmunkra is. Emellett meg kell védenünk a gyermekeinket a genderpropagandától” – mutatott rá Berkó Attila.

Hozzátette: mutassuk meg, hogy a mi erőnk a szeretetben és az összetartozásban van, mondjunk nemet az erőszakra.

A jelölt kiemelte: 2024 júniusa óta tudjuk, mit jelent egy rossz döntés, a biztost lecserélni a bizonytalanra. Ez a tapasztalat most előnyt jelent. A hosszú kitartó munka békét jelent, ezért a biztos választás április 12-én a Fidesz – mutatott rá Berkó Attila, majd hozzátette: Európa és a nemzet legfőbb biztosítéka Orbán Viktor, akit a Zelneszkij-félék nem tudnak megállítani.

Nekünk ne mondja meg más, hogy mit csináljunk

– hangsúlyozta.