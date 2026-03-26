"Tiszta fej, hidegvér, biztos kéz!" - Orbán Viktor szerint erre van szüksége most Magyarországnak
Több helyről érkeznek fenyegetések. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán mondta el, Magyarországak most egy biztos kézre van szüksége.
Orbán Viktor közösségi oldalán osztott meg egy videót. Beszédében elmondta, valójában az ukrán-magyar konfliktus mögött pénz húzódik meg.
Orbán Viktor elmondta, több helyről érkeznek fenyegetések
Fenyegetnek bennünket a Tiszások. Fenyegetnek bennünket az ukránok. Fenyegetnek bennünket Brüsszelből. Azt akarják, hogy Magyarországon kormányváltás legyen és a következő négy évben ne nemzeti kormány álljon Magyarország élén!
– mondta beszédében a kormányfő.
Tiszta fej, hidegvér, biztos kéz! Erre van most szükség ahhoz, hogy visszaverjük a fenyegetéseket. És ez csak nálunk van meg
– írta bejegyzésében a miniszterelnök.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre