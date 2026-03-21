„Mi vagyunk többen!” - fotón mutatta meg a különbséget Orbán Viktor

Ahogy arról már beszámoltunk, Orbán Viktor miskolci országjárásán is rengeteg ember gyűlt össze, hogy meghallgassák a kormányfő beszédét. Teljesen megtelt a Szent István tér, a miniszterelnököt az emberek pedig „Viktor, Viktor” felkiáltással fogadták, amikor színpadra lépett.

Orbán Viktor országjárása a hét elején indult, és eddig mindegyiken rengetegen voltak, egy gombostűt sem lehetett leejteni a tereken. Ezzel szemben Magyar Péter gyűlésein egyre kisebb az érdeklődés. A kormányfő ezt most egy látványos fotón is szemléltette.

Mi vagyunk többen! Ha mi, fideszesek összefogunk a háború ellen, együtt a legvastagabb falon is átmegyünk

- közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán.