„Viktor, Viktor” - hihetetlen fogadtatás közepette lépett színpadra Orbán Viktor

Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort az országjárása miskolci állomásán. Teljesen megtelt a Szent István tér emberekkel, mindenki a miniszterelnök beszédét akarta meghallgatni.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A kormányfő a közösségi oldalán most egy friss videóval jelentkezett, amely azt a pillanatot rögzíti, amikor Orbán Viktor színpadra lép a hatalmas tömeg előtt. „Viktor, Viktor” - felkiáltással fogadták az emberek a miniszterelnököt.

Hatalmas tömeg Miskolcon is! Hajrá, Miskolc, hajrá, Fidesz!

- fűzte a videóhoz a kormányfő.