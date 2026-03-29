Ilyen cuki látványt sem találsz máshol – Lelkesen lengette a magyar zászlót egy kislány Orbán Viktor beszéde alatt
Hatalmas siker volt a békéscsabai Békemenet. Orbán Viktor megtöltötte a Szent István teret.
Soha nem látott tömeg töltötte meg Békéscsabán a Szent István teret még az eső ellenére is. A hatalmas ember áradatból mégis kitűnik az a kislány, aki kokárdával a hajában lengette a magyar zászlót Orbán Viktor beszéde alatt.
A hangulat a tetőfokára hágott. Az emberek ezúttal sem bánták, hogy a zord idő ellenére utcára vonulnak, hogy a béke hangját erősítsék.
