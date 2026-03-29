Orbán Viktor elárulta, mi az, ami már nem menne neki

A Ferencváros kapusa, Gróf Dávid elárulta, annak idején az egyik edzésen gólt rúgott neki Orbán Viktor. „Néha előveszem ezt a fotót, 12-13 éves lehettem. Édesapám egy csapatban játszott az akkor először regnáló miniszterelnök úrral. Édesapám csapattársa volt, de persze szeretett ő is kint maradni edzésen után – úgy, ahogy én is a mai napig igazából kint maradok. És szeretek csinálni ilyen kis pluszt. Akkor én voltam a kis lelkes fiatal kapus, úgyhogy én álltam be sokszor a lövéseire” – emlékezett vissza Gróf Dávid egy videóban. S hogy mit szólt mindehhez a kormányfő? Mutatjuk!

Most már tuti nem lőném be neki… Köszönöm a támogatást, Gróf Dávid!

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol megosztotta Gróf Dávid videóját.