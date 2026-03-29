Orbán Viktor elárulta, mi az, ami már nem menne neki

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 14:30
Módosítva: 2026.03.29. 14:49
Orbán Viktor gól Gróf Dávid

A Ferencváros kapusa, Gróf Dávid elárulta, annak idején az egyik edzésen gólt rúgott neki Orbán Viktor. „Néha előveszem ezt a fotót, 12-13 éves lehettem. Édesapám egy csapatban játszott az akkor először regnáló miniszterelnök úrral. Édesapám csapattársa volt, de persze szeretett ő is kint maradni edzésen után – úgy, ahogy én is a mai napig igazából kint maradok. És szeretek csinálni ilyen kis pluszt. Akkor én voltam a kis lelkes fiatal kapus, úgyhogy én álltam be sokszor a lövéseire” – emlékezett vissza Gróf Dávid egy videóban. S hogy mit szólt mindehhez a kormányfő? Mutatjuk!

Orbán Viktor Országjárás Pécel 2026.03.28. OV
Fotó:  Miniszterelnöki Kabinetiroda

Most már tuti nem lőném be neki… Köszönöm a támogatást, Gróf Dávid! 

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol megosztotta Gróf Dávid videóját.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
