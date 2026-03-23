Orbán Viktor miniszterelnök a héten tovább folytatja az országjárást, március 23-án este Kecskeméten mond beszédet. Rengetegen érkeznek a kecskeméti a Főtér, hogy jelenlétükkel támogassák és erősítsék Magyarország kormányát és annak törekvéseit.

Nem leszünk ukrán gyarmat! – gyűlik a tömeg Kecskeméten, rengeteg szimpatizáns várja Orbán Viktor beszédét (Fotó: BUS CSABA)

Orbán Viktor miniszterelnök 19 óra után mond majd beszédet Bács-Kiskun vármegye megyeszékhelyén.

Orbán Viktor e heti országjárásának helyszínei:

2026. március 23. – Kecskemét, 19 óra: Főtér

2026. március 24. – Nagykanizsa, 18 óra: Erzsébet tér

2026. március 25. – Esztergom, 18 óra: Mindszenty Hercegprímás tere

2026. március 26. – Törökszentmiklós, 18 óra: Kossuth tér

2026. március 27. – Veszprém, 16 óra: Óváros tér

2026. március 27. – Győr, 18 óra: Széchenyi tér

2026. március 28. – Pécel, 16 óra: Kossuth tér

2026. március 29. – Békéscsaba, 16 óra: Szent István tér