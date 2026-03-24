152 éve Budapesten született minden idők legnagyobb mágusa: mutatjuk, ki volt ő!
A budapesti szabadulóművész a VII. kerületben látta meg a napvilágot 1874. március 24-én, Weisz Erik néven. Mutatunk néhány érdekességet a nagy mágusról, akit Houdini néven ismer a világ.
Weisz Erik apja rabbi volt, aki fia születése után néhány hónappal vándorolt ki az Egyesült Államokba, és a wisconsini Appletonban telepedett le. Erik később, még gyerekkorában egy cirkuszban látott egy mutatványt, melynek során kettéfűrészeltek egy nőt, ennek hatására határozta el, hogy ő is bűvész lesz. Jean-Eugene Robert-Houdin tiszteletére vette fel a Houdini művésznevet. Houdini nevét az 1900-as évek elejétől külföldön is egyre többen megismerték merész szabaduló-mutatványai révén. Számai olyan nehezek voltak, hogy sokszor csupán pillanatokon múlt az élete, de szívesen vállalta a veszélyt. Titokzatos szabadulóképességét részben hatalmas fizikai erejének, rugalmasságának és hajlékonyságának, részben a zárak, csomók és egyéb szerkezetek felnyitásában szerzett különleges jártasságának köszönhette. 1916 és 1923 között öt filmben mutatta be képességeit. 1926-ban hashártyagyulladásban halt meg, miután egy előadásán azzal hencegett, hogy hasfala annyira edzett, hogy minden behatást képes elviselni. Egy hallgatója ekkor figyelmeztetés nélkül kétszer megütötte, olyan szerencsétlenül, hogy pont a vakbelét találta el. Mint később kiderült, a szerv szétrobbant, és mérgező anyagokat juttatott Houdini szervezetébe, amelyek gyulladást okoztak – olvasható a Wikipédián.
Ma van a tbc elleni küzdelem világnapja is
Robert Koch német természettudós 1882. március 24-én jelentette be a tuberkulózis kórokozójának és a baktériumoknak a felfedezését, amit 1881-ben fedezett fel azzal a mikroszkóppal, amivel a születésnapján a felesége megajándékozta. Ezután kidolgozta a baktériumok tiszta tenyészetének előállítási módszerét, és sikerült a betegséget kísérleti úton előidéznie állatokban. Nevéhez fűződik a tuberkulózis elleni oltóanyag, a „tuberkulin” előállítása is. Erre emlékezve a WHO kezdeményezte 1996-ban, hogy ez a nap legyen a tbc elleni küzdelem világnapja.
Ezen a napon futott zátonyra az Exxon Valdez is
A tankhajó, ami hatalmas környezeti katasztrófát okozott, 1989. március 24-én futott zátonyra. 11 millió gallon nyersolaj került Alaszka partjainál a tengerbe, ez minden idők egyik legnagyobb környezeti katasztrófájához vezetett.
Gábor arkangyal napja is március 24-én van
Gábriel (Gábor) arkangyal, Isten küldönce a „jó hírt”, az evangéliumot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Nemcsak a keresztényeknél, hanem már a zsidóknál és később a muzulmánoknál is nagy becsben állt. Gábrielt tartják a keresztények annak az égi hírnöknek, aki Jézus születését meghirdette a pásztoroknak, és Jézus üres sírjánál az odaérkező asszonyoknak bejelentette Isten fiának föltámadását. Gábriel azonban leginkább arról nevezetes, hogy ő közölte Máriával a hírt, mely szerint a Szentlélek által a Messiás anyja lesz.
Négy helyszínen tart ma véradást a Vöröskereszt a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra között a Lurdy Ház I. emeletén (1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Tovább melegszik az idő
A www.koponyeg.hu szerint kedden részben napos idő ígérkezik, csak elvétve lehet csapadék. A szél gyenge lesz. 15-16 fok köré emelkedik a hőmérséklet.
Közösségi örömzenélés lesz a Fonóban
A Fonó Budai Zeneházban minden kedden 17 órától ingyenes, kötetlen vonós összejövetelen vehetnek részt a népzene kedvelői. A program nem klasszikus koncert, hanem egy közösségi örömzenélés, ahol a látogatók belépőjegy nélkül élvezhetik az autentikus hangulatot. Kezdő és haladó zenészek, zenekedvelők, érdeklődők egyaránt csatlakozhatnak hangszerrel vagy anélkül. Az eseményről itt lehet többet megtudni.
