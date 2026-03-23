Hankó Balázs: Márciusra valamennyi szakképző intézmény felkészült az MI oktatására

Hankó Balázs azt mondta: ahogy a „kérdezd a minisztert” fórumokon is ígérte, minden szakképző intézményben elindul a mesterséges intelligencia oktatása; az ősszel indított pilot programot követően 63 intézményben tették ezt, így a tananyag rendelkezésre áll, az oktatók felkészültek – írja az MTI.

Kifejtette, hogy a képzés során a diákok megismerik a mesterséges intelligencia működését, az adatok szerepét és a felelős használat alapjait is, és képessé válnak arra, hogy tudatosan és kritikusan alkalmazzák az MI-technológiát.

Hozzátette, hogy a program a jövőben mikrotanúsítványt is biztosít, ez kézzelfogható előnyt jelent majd a fiataloknak a munkaerőpiacon.

Meggyőződésünk, hogy a versenyképes tudás ma már elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia ismerete nélkül. Ezért dolgozunk azon, hogy a magyar szakképzés ne csupán kövesse, hanem alakítsa is a jövőt, hiszen a magyar szakképzés Európa harmadik legjobb szakképzése, és azon vagyunk, hogy Európa legjobbja legyen

– fogalmazott Hankó Balázs.

Az elmúlt évtizedekben 488 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, illetve valósul meg a szakképzésben, aminek köszönhetően a magyar szakképzés Európa élvonalába tartozik – mondta a kulturális és innovációs miniszter hétfőn Baján. Hankó Balázs a Kérdezd a minisztert! fórumsorozat 28. állomásán, a Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Technikumában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar szakképzés Európa harmadik legjobbja.

Mint mondta, „egyszerre vagyunk jelen a modern, informatikához kapcsolódó képzésekben és a tradicionális szakmákat adó oktatásban”. A miniszter bejelentette: a Bajai Szakképzési Centrum 360 millió forint támogatásban részesül 2026 tavaszán. Ismertetése szerint a Jelky András Technikum 320 millió forintot kap, amelyből 170 millió forintot energetikai korszerűsítésre fordítanak, 150 millió forint pedig egy alternatív járműipari tanműhely fejlesztését szolgálja. A

Türr István Technikum számítógépes fejlesztésre, a kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium pedig informatikai eszközbeszerzésre 20-20 millió forint támogatást kap. A miniszter elmondta: a diákokkal arról is beszéltek, miért jó ma szakmát szerezni Magyarországon. Kifejtette: a magyar kormány két szakma ingyenes megszerzését támogatja. A fiatalok olyan pályát választhatnak, amellyel megalapozhatják magyarországi jövőjüket és családot alapíthatnak.