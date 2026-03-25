Hankó Balázs: 65 képzési területen szerepelnek magyar egyetemek a világ élvonalában

Újabb nemzetközi visszaigazolás a magyar felsőoktatásnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 13:20
Módosítva: 2026.03.25. 13:40
Újabb nemzetközi visszaigazolást kapott a magyar felsőoktatás: a QS Universities Rankings 2026-os szakterületi rangsorában összesen 65 képzési területen szerepelnek magyar egyetemek a világ élvonalában - jelentette be Facebook oldalán Hankó Balázs.

A miniszter kiemelte, az idei eredmények több szempontból is előrelépést jelentenek. Három olyan képzési terület is bekerült az élmezőnybe, amelyek a 2025-ös rangsorban még nem szerepeltek ott: a Semmelweis Egyetem anatómiai képzése, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészeti és épített környezet képzése, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem művészet és design területe.

A rangsor kiemelt eredménye, hogy Magyarországnak már két top 100-as helyezéssel rendelkező egyeteme is van szakterületi bontásban. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az agrártudományok területén került be a világ legjobb száz intézménye közé. A top 200-as mezőnyben összesen négy magyar egyetem szerepel: a Semmelweis Egyetem, a MOME, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is helyet kapott a rangsorban.

A felsőoktatási eredmények mögött az elmúlt évek átalakításai is meghatározó szerepet játszanak. Az adatok szerint ma már három magyar egyetemistából kettő olyan intézményben tanul, amely a világ legjobb öt százalékába tartozik.

A növekvő nemzetközi versenyképességet a felvételi számok is tükrözik: az idei jelentkezési időszakban több mint 140 ezren adták be jelentkezésüket, ami az elmúlt másfél évtized legerősebb eredményének számít.

A rangsorok alapján a cél egyértelmű: a következő években tovább javítani a magyar egyetemek nemzetközi pozícióját. A várakozások szerint 2030-ra akár világszinten is top 100-as magyar egyetemek jelenhetnek meg, sőt európai szinten is erősödhet a hazai intézmények jelenléte.


 

 

