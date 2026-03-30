Rohantak a mentők: Megrázó baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton
Három embert azonnal kórházba kellett szállítani.
2026. március 29-én 22 óra 28 perckor a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Csévéző utca magasságában két autó összeütközött. A balesetben három ember sérült meg, őket a mentők kórházba vitték.
A balesettel érintett járművek forgalmi akadályt képeztek, a helyszíni szemlét a rendőrök befejezték, a forgalom ismét mindkét sávban zavartalanul haladhat. - írja a rendőrség.
Hírlevél-feliratkozás
