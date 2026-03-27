Drogbiznisz: alig került szabadlábra, újra elfogták a magyar férfit

Rövid időn belül kétszer is lebukott drogdíler.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.27. 06:15
drog díler elfogás

Ismét lecsaptak a rendőrök DELTA Program keretében Mohácson, ahol a szőlőhegyen ellenőrizték egy gépkocsi 32 éves sofőrjét és 30 éves utasát. A sofőrt már ismerték, miután benne volt abban a mohácsi drogbandában, amelynek tagjaira a Készenléti Rendőrség és a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság összehangolt akció keretében lecsapott 2025 februárjában. Akkor a férfit kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. Időközben ugyan szabadlábra helyezték, úgy tűnik, a férfi nem hagyott fel  bűnös tevékenységével.

Újra lebukott a drogdíler, másodszor került rendőrkézre
A rendőrség a gépkocsi átvizsgálásakor fehér, kristályos, droggyanús anyagot talált, amelyet a sofőr az utasával együtt közösen szerzett be, hogy továbbértékesítse. A hatóság emberei ezért elfogták őket és a 32 éves férfi testvérét is, aki a megalapozott gyanú szerint szintén beszálltt a drogbizniszbe.

Kihallgatásukat követően mindhárom férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatásukat. Kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz ellenük a Mohácsi Rendőrkapitányság.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es, ingyenes segélyhívón

 – olvasható a police.hu-n.

 

