Drogbiznisz: alig került szabadlábra, újra elfogták a magyar férfit

Ismét lecsaptak a rendőrök DELTA Program keretében Mohácson, ahol a szőlőhegyen ellenőrizték egy gépkocsi 32 éves sofőrjét és 30 éves utasát. A sofőrt már ismerték, miután benne volt abban a mohácsi drogbandában, amelynek tagjaira a Készenléti Rendőrség és a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság összehangolt akció keretében lecsapott 2025 februárjában. Akkor a férfit kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. Időközben ugyan szabadlábra helyezték, úgy tűnik, a férfi nem hagyott fel bűnös tevékenységével.

A rendőrség a gépkocsi átvizsgálásakor fehér, kristályos, droggyanús anyagot talált, amelyet a sofőr az utasával együtt közösen szerzett be, hogy továbbértékesítse. A hatóság emberei ezért elfogták őket és a 32 éves férfi testvérét is, aki a megalapozott gyanú szerint szintén beszálltt a drogbizniszbe.

Kihallgatásukat követően mindhárom férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatásukat. Kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz ellenük a Mohácsi Rendőrkapitányság.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es, ingyenes segélyhívón

– olvasható a police.hu-n.