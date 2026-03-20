Bombariadó volt egy budapesti suliban – megszólalt a rendőrség

Bombariadó miatt nyomozott a kispesti rendőrség. A nyomozók szerint egy budapesti fiatal és két társa bombával fenyegette meg az iskoláját telefonon keresztül. Közveszéllyel fenyegetés bűntettének elkövetésével vádolják a tinédzsereket.

Elkapták a bombariadót fújó kispesti diákokat

Robbantással fenyegette meg az iskoláját - bombariadó volt Kispesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. Kerületi Rendőrkapitánysága közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy 14 éves fiúval szemben, aki 2026. március 18-án reggel 8 óra körül felhívta az iskoláját, és azt mondta, hogy az intézményben bomba található. A rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekményre két társa, egy szintén 14 és egy 16 éves fiú vette rá.

A XIX. kerületi rendőrök a Bűnügyi Bevetési Osztály közreműködésével még aznap elfogták mindhárom fiatalt, majd a XIX. Kerületi Rendőrkapitányságon előállították őket. A rendőrök nem találtak robbantásra alkalmas eszközt sem a tinédzsereknél, sem az érintett intézményben. A nyomozók a fiatalokat közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki – olvasható a Police.hu közleménye.