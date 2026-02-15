Öt év után új életet kapott a vesetranszplantált Gábor: „A legnagyobb öröm, hogy végre ihatok!”

Vág Gábor donor vesét kapott három éve, ezért sokáig nem talált munkát magának, a megélhetése is veszélybe került, hiszen a megváltozott munkaképességűek számára nehéz az elhelyezkedés. Aztán egy véletlen folytán tudomást szerzett egy olyan alapítványról, amelyik éppen az ilyen embereknek segít munkát találni. Gábor a vesetranszplantáció után három évvel végre dolgozik, rendezvény asszisztens lett és nagyon boldog.

Gábor szereti az idejét kávéfőzéssel tölteni. A vesetranszplantáció után csak könnyű munkát végezhet / Fotó: családi album

A vesetranszplantáció megváltás volt

Gábort évekig a dialízis, no meg a remény tartotta életben. A 43 éves férfi várta a csodát, hogy egy napon végre felhívják az orvosok és azt mondják neki: "Mehet a műtétre, megvan a vese!" Sok évet elvett az életéből ez az időszak, hiszen heti több alkalommal vesetisztításon átesni fizikailag nagyon megterhelő eljárás, és időben sem volt megoldható, hogy dolgozzon. Gábor alig várta, hogy végre megcsörrenjen a telefon.

Épp most a napokban volt három éve, hogy hívtak a Semmelweis Egyetemről, és azonnal műtöttek is. Az életem azóta teljesen megváltozott. Borzalmas volt a dialízises időszak, mert alig lehetett folyadékot inni, pici kortyokat csak, mert nagyon megerőltető lett volna, ha sok folyadékot kellett volna eltávolítani a dialízis során. Horror volt. Tudom, hogy a dialízis mentette meg az életemet, de az 5 év alatt amíg kezeltek azért sokszor elkeseredtem. Nekem az volt a legnagyobb öröm műtét után, hogy végre ihatok!

- emlékszik vissza a férfi. Gábor azóta is nagyon vigyáz az immunrendszerére, a higiéniára és arra, hogy ne erőltesse meg magát. Munka viszont kell, de nem mindegy hol, és milyen megterhelő a feladat. Dolgozott call centerben és más ülőmunkát is végzett, de az sem a legjobb egy vese transzplantált számára, aztán könyveket is árult. Egy napon aztán az utcán szóba elegyedett az egyik szomszédjával, aki mesélte, hogy a munkahelye egy olyan alapítvány, ahol tudnának a férfinak is segíteni. A Salva Vita Alapítványról volt szó, ahova fel is vették tavaly szeptemberben, Gábor azóta ott dolgozik napi 4 órában.

A Szeglet Kávézó és Rendezvényhelyszínt a Salva Vita Alapítvány működteti. Amikor felvettek még nem tudtuk mit fogok csinálni, mi lesz a munkám, de szép lassan kialakult. Nehéz fizikai munkát nem végezhetek, de székeket azért tudok pakolni, a rendezvényekre előkészíteni a helyszínt, kávét szoktam főzni, mosogatok. Nagyon jó vagyok ezekben

– meséli mosolyogva Gábor