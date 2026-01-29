A zene a vak házaspár támasza: Brigi és Norbi féléve nem talál albérletet Budapesten

A vak házaspár, Varga Norbertné Brigi és Varga Norbert több hónapja keres albérletet Budapesten, de sajnos folyamatosan visszautasítást kapnak, amikor kiderül, hogy nem látnak. A zene a menedékük, amiben korlátok nélkül kiteljesedhetnek, együtt énekelnek és Norbi szintetizátoron kísér. Norbert írt egy saját dalt. A zenés előadásról készült videót megosztotta a TikTok-csatornáján, ahol nagy sikere van. Brigi is rendszeresen feltűnik a videókban és hangjával kápráztatja el a közönséget. Norbert rendszeresen ír saját dalokat, a hangulatától függ, hogy éppen szomorú, vagy vidám hangvételűt. Legújabb dalában a szerelemről énekel.

Norbi és Brigi, a vak házaspár Fotó: beküldött

A vak házaspár több hónapja keres albérletet Budapesten

A miskolci házaspár saját albérletben szeretne élni Budapesten. Ideiglenesen már Pestre kerültek, rokonok fogadták be őket, de a hely szűkös, hosszú távon nem maradhatnak. Elsősorban a VII. és a XV. kerület környékén szeretnének élni, hogy könnyen megközelíthető legyen a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cég, ahol szeretnének dolgozni, mint csomagoló és dosszié hajtogató. Rezsivel együtt maximum 180-200 ezer forintot tudnak a lakhatásra szánni.

Brigi és Norbi egymás támaszai Fotó: beküldött

Sok nehézségen mentünk és megyünk át, szeretnénk Pesten érvényesülni. Már nagyon szeretnénk egy végleges otthont, de elkeserítő, hogyha meghallják, hogy látássérültek vagyunk, már nem akarják kiadni az albérletet

– monda a 28 éves nő, aki születése óta vak. Megtanulta, hogyan lehet teljes életet élni látás nélkül. Önálló, magabiztos nő, aki vezeti a háztartást, főz, mos, intézkedik. Férje, a 34 éves Norbert egészen másképp veszítette el a szeme világát. Fiatalon bántalmazás érte, a súlyos trauma következtében 28 éves korára megvakult. A történtek örökre nyomot hagytak benne, de Brigi érkezése új irányt adott az életének. Egy speciális képernyőolvasó szoftver segítségével ők is ugyan úgy tudnak internetezni, mint bárki, ennek köszönhetően talált egymásra egy évvel ezelőtt.

IDE kattintva megtudhatod, hogyan segíthetsz a vak házaspárnak!

Hallgasd meg Norbert saját zenéjét: