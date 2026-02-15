Rejtélyes UFO-jelenség okozott pánikot
Az egymásba fonódó fénysugár spekulációkat indított el. Volt aki szerint UFO-tevékenységet látott.
UFO-tevékenységre utaló spekulációkat váltott ki egy rejtélyes fény az égen Dél-Ausztrália felett. A rejtélyes jelenségre megérkezett a hivatalos válasz is.
UFO-tevékenységre utaló jelek Dél-Ausztráliában
Helyi idő szerint péntek reggel 6 órakor jelent meg a rejtélyes, egymásba fonódó sugárként leírt jelenség Dél-Ausztráliában. A spekulációk azonnal elindultak: voltak, akik földönkívüli látogatóknak, kémrepülőgépeknek, de volt, aki egy világító mellényt viselő galambnak ítélte a rejtélyes fényjelenséget.
A felvételeket megvizsgáló szakértők szerint a fény valószínűleg az Ariane 6 rakéta indításának eredménye volt, amelyet az európai űrrepülőtérről, Francia Guyanából indítottak. A rakéta, amely körülbelül három órával a dél-ausztráliai észlelések előtt indult, 32 Amazon műholdat vitt pályára. - áll az Upi.com cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre