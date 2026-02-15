RETRO RÁDIÓ

Rejtélyes UFO-jelenség okozott pánikot

Az egymásba fonódó fénysugár spekulációkat indított el. Volt aki szerint UFO-tevékenységet látott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 05:30
UFO földönkívüli élet rejtélyes

UFO-tevékenységre utaló spekulációkat váltott ki egy rejtélyes fény az égen Dél-Ausztrália felett. A rejtélyes jelenségre megérkezett a hivatalos válasz is. 

UFO-tevékenységnek titulálták a rejtélyes fényt
UFO-tevékenységnek titulálták a rejtélyes fényt
Fotó: Facebook/7NEWS Adelaide

UFO-tevékenységre utaló jelek Dél-Ausztráliában 

Helyi idő szerint péntek reggel 6 órakor jelent meg a rejtélyes, egymásba fonódó sugárként leírt jelenség Dél-Ausztráliában. A spekulációk azonnal elindultak: voltak, akik földönkívüli látogatóknak, kémrepülőgépeknek, de volt, aki egy világító mellényt viselő galambnak ítélte a rejtélyes fényjelenséget. 

A felvételeket megvizsgáló szakértők szerint a fény valószínűleg az Ariane 6 rakéta indításának eredménye volt, amelyet az európai űrrepülőtérről, Francia Guyanából indítottak. A rakéta, amely körülbelül három órával a dél-ausztráliai észlelések előtt indult, 32 Amazon műholdat vitt pályára. - áll az Upi.com cikkében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu