Sikoltoznak a számok: Karácsony Gergely magát és fővárost is eladósította
Bárki meglesheti a fővárosi képviselők aktuális vagyonnyilatkozatait. A heti legolvasottabb hírek közül a baloldal pénzmozgása érdekelte leginkább olvasóinkat. Meglepetés volt bőven, és nemcsak Budapesten.
Górcső alatt a fővárosi képviselők vagyonnyilatkozatai! Ahogy korábban a Tisza Párt politikusainak aktuális bevallásait szemléztük, úgy most a baloldali képviselőkére is rátekintettünk. Ugyanaz a jelenség figyelhető meg a frakciók között. Mutatjuk a hét legolvasottabb híreit a Metropolon!
Úgy látszik, hogy nemcsak a főváros költségvetése küzd komoly nehézségekkel,hanem a magánmérleg is látott már szebb napokat. Budapest mellett saját magát is eladósította Karácsony Gergely.
A főpolgármester banki tartozása a duplájára,
- 26,5 millió forintról 61,3 millió forintra emelkedett,
- mindemellett 4 millió forinttal tartozása is van magánszemélyeknek,
így az összesített adóssága már 60 millió forint fölé rúg. Miközben a baloldal szidja a kormány intézkedéseit, mégis állampapírba fektetnek a képviselőik.
Milliárdokat ér a pizza
Február 9-én tartották a pizza világnapját! Az ételért kapkodnak a világon, égi több milliárd forintot adnak el belőle. Frissen vagy fagyasztva? Az mindegy, így is úgy is rajonganak érte. Ha azt hitted, hogy a pizza olasz találmány, akkor tévedtél. És még csak nem is amerikai. A szegények kenyere volt, és bár tényleg Olaszország robbantotta be a köztudatba, eredetileg az ősét már az ókorban is fogyasztották. Íme néhány érdekesség a világ legnépszerűbb ételéről!
Megműtötték SMA Tomikát
Sok szenvedésen van túl Galó Tamás Dominik. A kisfiút SMA Tomikaként ismerte meg az ország, akinek életét génterápiás gyógyszer mentette meg a szörnyű betegség kegyetlen tüneteitől. Az izmai szépen fejlődnek, egyre jobban van! Bár fejlődnek az izmai, úgy látszik, hogy a növekedést nem tudja a megfelelő ütemben követni a csontozata. A kisfiú nyíltan beszélt a fájdalmas operációról.
Rohantak a mentők a Móriczra
Újbudán szirénázva rohantak a mentősök február 9-én. A környék egyik közkedvelt pontján, a Móricz Zsigmond körtéren óriási volt a baj: a sétáló gyalogosok között egy magatehetetlen, fiatal férfi eszméletlenül terült el a járdán. Az életmentőket a közteresek riasztották, a Metropol ugyanis úgy tudja: a járókelők szó nélkül elmentek a férfi mellett.
Otthon Start: dübörög az ingatlanpiac!
Továbbra is stabil a hazai ingatlanpiac. Az elmúlt hónapokban a vevők elsősorban az olcsóbb, felújítandó házak a legnépszerűbbek. A finanszírozásban egyre csak nő a szerepe az Otthon Startnak és a magyar kormány otthonteremtési politikájának.
Rengeteg családnak teszi lehetővé
- az Otthon Start,
- a CSOK Plusz
- és a Babaváró
a saját otthont.
Az Otthon Start Programról a Metropol videóját itt nézheted meg:
