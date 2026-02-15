RETRO RÁDIÓ

Sikoltoznak a számok: Karácsony Gergely magát és fővárost is eladósította

Bárki meglesheti a fővárosi képviselők aktuális vagyonnyilatkozatait. A heti legolvasottabb hírek közül a baloldal pénzmozgása érdekelte leginkább olvasóinkat. Meglepetés volt bőven, és nemcsak Budapesten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 17:21
Otthon Start Program rosszul lett SMA Tomika Karácsony Gergely vagyonnyilatkozat pizza

Górcső alatt a fővárosi képviselők vagyonnyilatkozatai! Ahogy korábban a Tisza Párt politikusainak aktuális bevallásait szemléztük, úgy most a baloldali képviselőkére is rátekintettünk. Ugyanaz a jelenség figyelhető meg a frakciók között. Mutatjuk a hét legolvasottabb híreit a Metropolon!

top5
A fővárosi baloldali képviselők vagyonnyilatkozata nagyon érdekelte olvasóinkat / Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Úgy látszik, hogy nemcsak a főváros költségvetése küzd komoly nehézségekkel,hanem a magánmérleg is látott már szebb napokat. Budapest mellett saját magát is eladósította Karácsony Gergely.

A főpolgármester banki tartozása a duplájára,

  • 26,5 millió forintról 61,3 millió forintra emelkedett,
  • mindemellett 4 millió forinttal tartozása is van magánszemélyeknek,

így az összesített adóssága már 60 millió forint fölé rúg. Miközben a baloldal szidja a kormány intézkedéseit, mégis állampapírba fektetnek a képviselőik.

Milliárdokat ér a pizza

Február 9-én tartották a pizza világnapját! Az ételért kapkodnak a világon, égi több milliárd forintot adnak el belőle. Frissen vagy fagyasztva? Az mindegy, így is úgy is rajonganak érte. Ha azt hitted, hogy a pizza olasz találmány, akkor tévedtél. És még csak nem is amerikai. A szegények kenyere volt, és bár tényleg Olaszország robbantotta be a köztudatba, eredetileg az ősét már az ókorban is fogyasztották. Íme néhány érdekesség a világ legnépszerűbb ételéről!

A héten volt a pizza világnapja / Fotó: Gáll Regina Adrienn/Ripost

Megműtötték SMA Tomikát

Sok szenvedésen van túl Galó Tamás Dominik. A kisfiút SMA Tomikaként ismerte meg az ország, akinek életét génterápiás gyógyszer mentette meg a szörnyű betegség kegyetlen tüneteitől. Az izmai szépen fejlődnek, egyre jobban van! Bár fejlődnek az izmai, úgy látszik, hogy a növekedést nem tudja a megfelelő ütemben követni a csontozata. A kisfiú nyíltan beszélt a fájdalmas operációról.

Kiderült, hogy van most SMA Tomika / Fotó: Beküldött fotó

Rohantak a mentők a Móriczra

Újbudán szirénázva rohantak a mentősök február 9-én. A környék egyik közkedvelt pontján, a Móricz Zsigmond körtéren óriási volt a baj: a sétáló gyalogosok között egy magatehetetlen, fiatal férfi eszméletlenül terült el a járdán. Az életmentőket a közteresek riasztották, a Metropol ugyanis úgy tudja: a járókelők szó nélkül elmentek a férfi mellett.

Köztesek hívták egy férfira a mentőket a Móriczon / Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet/Facebook

Otthon Start: dübörög az ingatlanpiac!

Továbbra is stabil a hazai ingatlanpiac. Az elmúlt hónapokban a vevők elsősorban az olcsóbb, felújítandó házak a legnépszerűbbek. A finanszírozásban egyre csak nő a szerepe az Otthon Startnak és a magyar kormány otthonteremtési politikájának.

Rengeteg családnak teszi lehetővé

  • az Otthon Start, 
  • a CSOK Plusz 
  • és a Babaváró

a saját otthont.

Megvan a lista! Ezekért a lakásokért kapkodnak a magyar ingatlanpiacon a magyar vásárlók / Képünk illusztráció: AFP

Az Otthon Start Programról a Metropol videóját itt nézheted meg:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu