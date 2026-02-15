Sikoltoznak a számok: Karácsony Gergely magát és fővárost is eladósította

Górcső alatt a fővárosi képviselők vagyonnyilatkozatai! Ahogy korábban a Tisza Párt politikusainak aktuális bevallásait szemléztük, úgy most a baloldali képviselőkére is rátekintettünk. Ugyanaz a jelenség figyelhető meg a frakciók között. Mutatjuk a hét legolvasottabb híreit a Metropolon!

A fővárosi baloldali képviselők vagyonnyilatkozata nagyon érdekelte olvasóinkat / Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Úgy látszik, hogy nemcsak a főváros költségvetése küzd komoly nehézségekkel,hanem a magánmérleg is látott már szebb napokat. Budapest mellett saját magát is eladósította Karácsony Gergely.

A főpolgármester banki tartozása a duplájára,

26,5 millió forintról 61,3 millió forintra emelkedett,

mindemellett 4 millió forinttal tartozása is van magánszemélyeknek,

így az összesített adóssága már 60 millió forint fölé rúg. Miközben a baloldal szidja a kormány intézkedéseit, mégis állampapírba fektetnek a képviselőik.

Milliárdokat ér a pizza

Február 9-én tartották a pizza világnapját! Az ételért kapkodnak a világon, égi több milliárd forintot adnak el belőle. Frissen vagy fagyasztva? Az mindegy, így is úgy is rajonganak érte. Ha azt hitted, hogy a pizza olasz találmány, akkor tévedtél. És még csak nem is amerikai. A szegények kenyere volt, és bár tényleg Olaszország robbantotta be a köztudatba, eredetileg az ősét már az ókorban is fogyasztották. Íme néhány érdekesség a világ legnépszerűbb ételéről!

A héten volt a pizza világnapja / Fotó: Gáll Regina Adrienn/Ripost

Megműtötték SMA Tomikát

Sok szenvedésen van túl Galó Tamás Dominik. A kisfiút SMA Tomikaként ismerte meg az ország, akinek életét génterápiás gyógyszer mentette meg a szörnyű betegség kegyetlen tüneteitől. Az izmai szépen fejlődnek, egyre jobban van! Bár fejlődnek az izmai, úgy látszik, hogy a növekedést nem tudja a megfelelő ütemben követni a csontozata. A kisfiú nyíltan beszélt a fájdalmas operációról.

Kiderült, hogy van most SMA Tomika / Fotó: Beküldött fotó

Rohantak a mentők a Móriczra

Újbudán szirénázva rohantak a mentősök február 9-én. A környék egyik közkedvelt pontján, a Móricz Zsigmond körtéren óriási volt a baj: a sétáló gyalogosok között egy magatehetetlen, fiatal férfi eszméletlenül terült el a járdán. Az életmentőket a közteresek riasztották, a Metropol ugyanis úgy tudja: a járókelők szó nélkül elmentek a férfi mellett.