SMA Tomika a fájdalmas operációról: „Boldog vagyok!”

SMA Tomika gerincműtétjére Pécsen került sor, január 29-én. Tomikát reggel 8-kor tolták be a műtőbe és délután 2-kor kapták vissza a szülei. Azóta a 9 éves gyermek már elhagyhatta a kórházat. A család végül úgy döntött, hogy varratszedésig Pécsen maradnak. A kisfiú anyukája, Anikó most beszámolt lapunknak Tomika állapotáról.

SMA Tomika boldogan várta a műtétet Fotó: Beküldött fotó

Végre, kezd visszatérni minden: nevet, kacag, játszik, pedig alig 1 hete volt a műtét… Hihetetlenül jól viselte, egy eszméletlen kisfiú!

– kezdte beszámolóját SMA Tomika anyukája.

Anikó azt is elárulta, hogy Tomika egyáltalán nem félt a műtéttől, miközben szülei rettegtek.

– Ő várta a műtétet, mi meg igyekeztünk nem mutatni mennyire féltünk. Előző este beszélgettünk az apjával és elszólta magát, hogy bárcsak ne kellene itt lennünk. Tomika játszott, azt hittük nem figyel, erre megszólalt, hogy „Miért mondasz ilyet apa? Én boldog vagyok, hogy megműtik a hátam.” Hirtelen szóhoz sem jutottunk! Döbbenet volt ezt hallani – árulta el őszintén az édesanya.

A kisfiú a műtét után is, felnőtteket megszégyenítő módon viselte a megpróbáltatásokat.

Eszméletlenül jól viselte a műtétet, és utána a fájdalmat is! Szombat óta fájdalomcsillapítókat sem kapott, elküldte a nővérkét, hogy neki nem kell, nem fáj, csak húzódik

– folytatta Anikó.

SMA Tomika még a kórházban van

SMA Tomika egyetlenegyszer sírt csak egész idő alatt, akkor is azért, mert már jöttek volna el a kórházból, de előtte még kötést kellett cserélni.

– Még itt vagyunk Pécsen. Megvárjuk a varratszedést, ami jövő hét szerdán lesz. Talán utána már nem fog fájni annyira, hogy kibírja ülve a hazautat, 600 km-t soknak éreztünk oda-vissza, bármilyen ügyes is – zárta gondolatait Anikó.

Tomikának ide kattintva lehet segíteni.