"Egy álmuk vált valóra" – végre már nem csak a kórházat látta Dubajban SMA Tomika

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a budapesti Galó család újra Dubajba utazott, ugyanis eltelt kereken 1 év a génterápia óta és egy nagy kivizsgálás várt a kisfiúra. SMA Tomika már nagyon izgatott volt, alig várta, hogy visszatérjenek szeretett városába. Idén viszont már nem csak a kórházban töltötte az idejét, hanem igazi kis turista volt. Szülei is nagyon boldogok, hogy végre nem kellett karanténban lenniük és újabb élményeket szerezhettek.

SMA Tomika és apukája, Tamás a Burj Khalifa előtt Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

A Galó család 2024. február 14-én indult életük legnagyobb kalandjára: repülőre szálltak és meg sem álltak Dubajig. A kisfiú elé rengeteg akadályt állított az élet a kezelés előtt is: tüdőgyulladást kapott. Tomika még kórházba is került, ugyanis légzéstámogatásra volt szüksége. A betegsége miatt pedig a kezelést is el kellett halasztani. Április 3-án viszont végre eljött a nagy nap: a kis hős megkapta a Zolgensmát. SMA Tomika pedig rengeteget fejlődött azóta, ám most egy nagy kivizsgálás várt rá. Nagyon ügyes volt mindenhol, bár az első kórházi látogatásuk alkalmával nagyon félt. Hiába nyugtatták, hogy nem fog fájni semmi, a szokásos vizsgálatok lesznek, csak akkor nyugodott meg, amikor visszatértek a szállásra.

Tavaly kerülnünk kellett a zsúfolt tereket, nehogy elkapjon valamit Tomika, de idén végre oda mehettünk, ahova csak szerettünk volna. Végre szabadok voltunk, persze a kórházi vizsgálatok után

– részletezte a kisfiú édesanyja, Anikó.

Tomika az óriáskeréken Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

SMA Tomika a világ legnagyobb óriáskerekét is kipróbálta

Mivel nem tudták pontosan, hogy mennyi szabadidejük lesz, ezért kérték Tomikától, hogy válassza ki azt az egy látnivalót, ahova a legjobban el szeretne menni. A választása pedig az Ain Dubaira, a világ legnagyobb óriáskerekére esett.

Mondanom sem kell, csak úgy éljenzett a tériszonyom, bár jobban jártam, mintha a Burj Khalifa tetejére akart volna felmenni. Én nagyon, nagyon féltem, de Tomika és Tomi nagyon élvezte, egy álmuk vált valóra. A kilátás tényleg meseszép volt és örök emlék marad, de a 250 méter nekem nagyon magas volt

– árulta el az anyuka.