„Megtörtént a csoda” – Dubajba utazik életmentő terápiára SMA Tomika

Még karácsony előtt elmentünk útlevelet csináltatni, pedig akkor még nem is tudtuk, hogy ilyen gyorsan kelleni is fog. Ma pedig elhoztuk az elkészült útleveleket, így az első elvégzendő feladatot ki is pipáltuk a listán, ami az utazáshoz kell. Még sok teendő vár ránk, de egy lépéssel közelebb vagyunk