„Az éjjel megtörtént a CSODA!” – írta az SMA-s Tomika édesanyja

Elképesztő az összefogás az SMA-s Galó Tamás Dominik megsegítésére! A család versenyt fut az idővel, hogy adományokból még idén összejöjjön gyermeküknek a világ legdrágább gyógyszerének ára. A Zolgensma génterápia révén ugyanis jelentős változás érhető el a beteg gyermekeknél, a szülők, Anikó és Tamás pedig minden követ megmozgat, hogy decemberre összegyűljön a kitűzött cél: 700 millió forint. Ennek kapcsán írt az SMA-s Tomika Facebook-oldalára friss bejegyzést az édesanya Rendkívüli egyenleg címmel.

Fotó: Bánkúti Sándor

„Drága Követőink! Az éjjel megtörtént a CSODA! Átléptük a 600 milliót! Annyira örülünk! Annyira köszönjük Nektek! Végre 100 millió alatt van a gyűjtés vége! A mai egyenlegünk 600.060.666 Forint! Innen már sikerülnie kell! Sikerülni fog! Érjünk célba idén Együtt!”

– olvasható a kedden közzétett posztban, melyhez több száz hozzászólás érkezett, ezekből szemezgettünk.

„Ez most megkönnyeztem!”

– írat egy hozzászóló

„Csodálatos hír! Most már közel a cél! Egyszerűen nem lehet, hogy ne sikerüljön. Nagy ölelés Tomikának, kitartás a családnak.”

– lelkendezett más.

„Fantasztikus ez a kisfiú, és a családja! A Jóisten segítse meg őket további útjukon!”

– jegyezte meg egy szimpatizáns.

„Hajrá Tomi! Jó érzés, hogy egy kicsit mi is segíthetünk Nektek! Nagyon szorítunk!

– drukkol egy újabb követő.

„Ez már a véghajrá. Igazából annyira sokan vagyunk, hogy ha a 15 ezer követő fejenként "csak" 5 ezer forintot utalna ma, akkor a többi helyről (sharity, licitcsoportok, telefonhívások, rendezvények) folyamatosan érkező összegekkel együtt már meg is lehetne a teljes összeg. Rajtam nem múlik Hajrá, Tomika! Veled/veletek vagyunk egészen a végéig”

– írta egy támogató.

A cél tehát 700 millió forint (a szülők találtak egy dubai lehetőséget, ahol az eredetileg 760 milliónál kedvezőbb áron érhető el a Zolgensma-génterápia, a kitűzött összeg pedig nem csak azt, de a kiutazás és kint tartózkodás költségeit is fedezné.), melyhez napról-napra közelebb kerül az SMA-s Tomika.

Az idő azonban egyre fogy, ráadásul rossz hír érkezett a legutóbbi ortopéd felülvizsgálaton.

„Tomika egyik csípőcsontja 100%-osan kint van a vápából. Szerencsére fájdalmat még nem okoz neki, de már értem, miért nem ül szépen terpeszülésben egyáltalán, hiába kérjük tőle… Azért nem, mert már nem tud. Sajnos jelenleg patthelyzetben vagyunk, mert hiába műtenék meg, nem lenne izom, ami ott is tartja, így bármikor kiugorhatna a csont újra. Egy év haladékot kaptunk a műtét kapcsán”

– írta december elején az édesanya.

„Nagyon remélem, hogy el tudjuk kerülni a műtétet, s egy év alatt lesz ereje erősödni a Zolgensma segítségével. Nagyon gyorsan szüksége lenne a Zolgensmára, most már nem csak a nyelése miatt. Nem hetek, hónapok múlva, hanem most”

– olvasható a kétségbeesett édesanya december eleji bejegyzésében, akiben a beteg gyermeke iránti szeretet és küzdés mellett a remény is elképesztően erősen él.

Aki szeretne és anyagilag tud is segíteni, az IDE kattintva minden ehhez szükséges információt megtalál. Aki pedig SZERETNE, DE ANYAGILAG NEM TUD segíteni, attól azt kérik az SMA-s Tomika szülei, hogy OSSZÁK MEG ismerőseikkel a kisfiú Facebook-oldalát és általa a történetét, megsegítésének lehetőségeit.