Fontos bejelentést tett az SMA-s Tomika anyukája

Elképesztő összefogás és küzdeni akarás jellemzi az SMA-s Tomika gyógyulásáért indult gyűjtést. A kisfiúnak a világ legdrágább gyógyszerét szeretnék beadatni a szülők, kitartásuk és segítőik mérlege pedig 584 millió forint, ami a kitűzött cél 83,4 százaléka. A család most újabb helyről kapott segítséget.

Fotó: Bánkúti Sándor

„Az önkormányzatunk is tudomást szerzett Tomikáról, a harcunkról, és úgy döntöttek, hogy segítenek nekünk. Az adventi időszakban rendezett eseményeken felhívják a figyelmet a kisfiunkra és adománygyűjtéseket szerveznek.”

– írta Facebook-oldalukon az SMA-s Tomika édesanyja. Anikó elárulta, az első ilyen eseményre vasárnap délután, a kőbányai jégpálya megnyitóján került sor.

„A következő adventi esemény, ahol találkozhattok velünk, a Kőbányai Jégdiszkó december 8-án 18:30-tól a Szent László tér mellett.”

– árulta el az anyuka, aki már az azt követő találkozót is beharangozta, egyúttal köszönetet is mondott.

„Köszönjük szépen Kőbánya polgármesterének, D. Kovács Róbertnek, hogy az önkormányzattal karöltve támogat bennünket. Ők biztosítják az Újhelyi Közösségi Házat is, ahol december 16-án 15:00 órakor megrendezésre kerül jótékonysági interaktív meseshow-nk is, ahol Bing és mesés barátai fogják szórakoztatni a kicsiket és nagyokat”

– írja az édesanya.

Aki szeretne és anyagilag tud is segíteni, az IDE kattintva minden ehhez szükséges információt megtalál. Aki pedig SZERETNE, DE ANYAGILAG NEM TUD segíteni, attól azt kérik az SMA-s Tomika szülei, hogy OSSZÁK MEG ismerőseikkel a kisfiú Facebook-oldalát és általa a történetét, megsegítésének lehetőségeit.