SMA-s Tomika édesanyja: „Talán most már le merem írni...”

Úgy tűnik, egy komoly harcot megnyernek az SMA-s Tomikáék, a végső céljuk eléréséhez azonban továbbra is komoly segítségre, összefogásra van szükségük.

Fotó: Bánkúti Sándor

„Van olyan, amitől retteg egy betegség: A mosoly! Mert abból lesz az egészség.”

– kezdte friss beszámolóját az SMA-s Tomika édesanyja. Majd így folytatta:

„Ahogy korábban írtam, Tomika sajnos 4 év után nemrégiben beteg lett. Minden igyekezetünk ellenére elkapott valamit, de most rendesen. Nagyon nehéz napokon vagyunk túl, két adag antibiotikumon, rengeteg köhögtetésen, váladékszíváson... Talán most már le merem írni, hogy bár még szárazan köhög, de a nehezén túl vagyunk.”

A küzdelmes időszak egyúttal felemelő felfedezés is volt a szülők számára. Ez derül ki a bejegyzés folytatásából.

„(...) el kell mesélnem Nektek, hogy mennyire büszkék vagyunk rá. A gépeket végig segítségként fogta fel és nem kínzóeszközként. Ha kellett, 20 percenként ő kérte, hogy köhögtessük, mert egyedül nem tudja felköhögni a váladékot. A betegség vége felé pedig eljutottunk oda, hogy meg szerette volna tanulni egyedül is használni a gépet. Már van ereje, hogy megnyomja a gombokat, így ő kezelte a gép beállítását is, persze felügyelet mellett, a segítségünkkel. Bizony, ilyen ügyes már. Számomra felfoghatatlan, hogy 6 évesen érti, érzi mi a jó neki és használja is.”

– olvasható a megindító bejegyzésben. Igaz, a végső cél még odébb van, az eddigi eredményekről a videó alatt olvashatsz!

Pár napja hatalmas örömmel és tengernyi hálával a szívükben tették közzé a szülők az SMA-s Tomika megsegítésének aktuális egyenlegét: 546 514 000 forint, ami a kitűzött cél 71,9 százaléka!

Mi az az SMA? Az SMA, azaz a spinális izomatrófia, más néven gerinc eredetű izomsorvadás.

Nemrég ezt írták a szülők: „Ne engedjétek el a kezünk az úton! Közös álmunk, hogy Együtt, idén célba érjünk. Álmodjunk egy nagyot és valósítsuk meg! Mi is nagyon szeretnénk, nekünk is sok volt már ez a KÉT ÉV, segítsetek kérlek! Őszintén elfáradtunk, Tomika pedig kezd kifutni az időből. Szüksége van a gyógyszerre és nem egy év múlva, hanem MOST! November közepére érjük el a 85%-ot, december végére pedig a CÉLT!”

Aki szeretne és anyagilag tud is segíteni, az IDE kattintva minden ehhez szükséges információt megtalál. Aki pedig SZERETNE, DE ANYAGILAG NEM TUD segíteni, attól azt kérik az SMA-s Tomika szülei, hogy OSSZÁK MEG ismerőseikkel a kisfiú Facebook-oldalát és általa a történetét, megsegítésének lehetőségeit.