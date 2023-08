Elképesztő akarattal gyógyul az SMA-s Tomika

Mint a Metropol elsők között beszámolt róla, Tomika nagyjából féléves kora óta küzd az SMA1-es izomsorvadással. Egy csodagyógyszer, a Zolgensma nevű génterápia hozzájárulna ahhoz, hogy teljes életet élhessen. Ehhez egyelőre még hosszú út áll a lehetetlent nem ismerő fiú előtt, aki nemrég már karsínben aludt, hogy javuljon a kéztartása.

Az SMA-s Tomika teljes erőbedobással küzd betegsége ellen (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Galó Tamás Dominik féléves kora óta egy komoly betegségben, gerinc eredetű izomsorvadásban szenved. Az SMA1-ként ismert betegség leküzdésében az egyetlen dolog, ami segíthet Tomikának teljes életet élni, az a génterápia, mely 760 millió forintba kerül. A család és Tomika azonban teljes erőbedobással küzd: bíznak benne, hogy belátható időn belül összegyűlik a teljes összeg, aminek köszönhetően Tomika új esélyt kap majd.

Újabb erőpróbán bizonyított Tomika

Tomika édesanyja, Anikó korábban beszámolt róla, hogy Tomikával újabb csoda történt a minap. A kisfiú korábban minden éjjel úgy aludt, hogy a bal keze a feje alatt volt. Mint utóbb kiderült, ez a testhelyzet nem tesz jót a vállának, ezért nagyon csúnyán kezdte tartani a karját, kézfejét. A kartartás javításához Tomika kapott egy úgynevezett karsínt, hogy abban aludjon. Az elmúlt napokban pedig elképesztő dolog történt: Tomika maga kérte, hogy a karsínben aludhasson.

SMA-s Tomika egész családja küzd a fiú gyógyulásáért. Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

„Újabb csoda történt, ráadásul olyan, amire nem is számítottam. Tomika tegnap éjjel a karsínnel aludt! Tegnap este elalvás előtt kérte, hogy tegyem fel, mert ő már fog tudni benne aludni. Nagyon meglepődtem, de persze azonnal felkerült a karsín, majd vártam, hogy kéri-e, hogy vegyük le”

– mesélte boldogan az édesanya, aki pár perc múlva már csak Tomika szuszogását hallotta, aki nyugodtan aludt a karsínben egész éjszaka.

„Annyira büszke vagyok a kisfiamra, hogy már a szavakat sem találom” – jegyezte meg Anikó, Tomika édesanyja.

Az SMA-s Tomika ismét büszkévé tette édesanyját (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

A 760 milliós csodagyógyszer jelenti a megoldást

A kisfiú gyógyulásáért több jótékonysági rendezvényt is szerveztek, illetve számos híresség is beszállt a gyűjtésbe. Ezeknek hála a Zolgensma nevű génterápiához szükséges összeg valamivel több, mint fele már összegyűlt: SMA Tomikát még 290 millió forint választja el attól, hogy teljes életet élhessen – írja a Ripost. Hozzáteszik: a következő nagy összefogásra THE RING néven kerül majd augusztus 21-én: összefog több nemzetközi profi ökölvívó bajnok, konkurens cégvezetők, valamint a Videoton, Fradi és Újpest szurkolói tábor is.