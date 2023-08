Megható, kik fogtak össze az SMA-s Tomika gyógyulásáért: „Ez már egy akkora összefogás, aminek sikerülnie kell”

290 millió forint: ez az az összeg, ami lényegében meghatározza Tomika és szülei életét, ugyanis ennyi hiányzik már csupán ahhoz, hogy az SMA1-es izomsorvadásban szenvedő kisfiú megkapja a génterápiát, ami a fejlődéséhez szükséges. Ezt az összeget szeretnék most összegyűjteni a család számára azok az üzletemberek, sportolók és focidrukkerek, akik augusztus 21-én a Corinthia Hotel Budapestbe érkeztek, hogy felhívják a figyelmet az összefogás erejére egy közös célért: Tomika gyógyulásáért.

Tomikáért és családjáért rengetegen összefogtak – Fotó: Metropol

Ősi ellenségek ásták el a csatabárdot Tomikáért

A legmerészebb álmunkban is nehéz elképzelni, hogy az Újpest, a Fradi és a Videoton szurkolói táborának képviselői egy asztalhoz üljenek, sőt akár egy fotón szerepeljenek. Tomika azonban ebben is kivételes: érte ugyanis egy emberként mozdultak meg azok a focidrukkerek, akik a pályán a legnagyobb ellenségek és azok az üzletemberek, akik konkurensei egymásnak az üzleti világban. Az SMA-s Tomika ügye azonban felülírta a viszálykodást és úgy döntöttek, közösen támogatják a családot, hogy összegyűljön a pénz a Zolgensma-génterápiára.

Ki-ki a maga módján szállt be a jótékonysági ügybe, így amíg a szurkolói táborok egy-egy aláírt mezt bocsátottak árverésre, addig az üzletemberek egy jótékonysági ökölvívóshow bevételét ajánlották fel Tomika gyógyulására.

Hihetetlen érzés, hogy a mi Tomikánkért fognak össze ennyien, és konkurens cégek, riválisok ültek le ma egy asztalhoz, hogy a mi kisfiunknak segítsenek. Úgy érezzük, hogy ez már egy akkora összefogás, aminek sikerülnie kell

– mondta a Ripostnak Tomika édesanyja Anikó, aki elmesélte, hogy az egész összefogás egy pólódedikáláson kezdődött, ahol Tomika megismerkedett a zenész Curtisszel, majd általa egy egész kamionos brigáddal.

„Curtis látta a dedikáláson, hogy Tomika egy kamiont színez, így miután kiderítette, hogy a kisfiam nagy kamionrajongó, elvitte őt kamionozni. Ebből lett az a fuvarozói összefogás, ami most a The Ring-gálán csúcsosodik majd ki, szeptember 9-én” – árulta el Anikó. Ebből kiindulva nem meglepő, hogy a rapper maga is az összefogás egyik kulcsfigurája lett, aki híres Újpest-szurkolóként büszkén képviseli a lilákat Tomika oldalán, illetve az sem, hogy a kamion egyfajta szimbóluma lett az összefogásnak.

A mezekre két hétig tudnak majd licitálni az adakozók, aminek összegét Tomika kapja meg – Fotó: Ripost

Az összefogás szimbóluma lett a kamion

Tomika nagy kamionszeretete miatt tehát egy egész fuvarozói összefogás alakult a család köré, a Supernova Intertrans Kft. és a BHS Trans Kft. bevonásával, akik nemcsak az üzleti életben, de a ringben is összemérik majd erejüket szeptember 9-én, Tomikáért. A kamion ráadásul egy interaktív eleme is volt a hétfői eseménynek, amit Nick Árpád a fogával húzott el, miközben a kisfiú a kamionban ülve élhette át a különleges élményt. Az erőművész után a fuvarozói összefogás üzletemberei és a szurkolói táborok képviselői is megpróbálkoztak a kamion megmozdításával, hogy ezzel is megmutassák: együtt többre képesek, Tomikáért!

Nick Árpád (középen) Tomikával együtt húzta el a nyerges vontatót – Fotó: Ripost

„Ő egy hihetetlenül erős kisfiú”

A család már az elejétől fogva sok kihívással szembesül. Például az orvosok azt mondták a szülőknek, hogy szinte esélytelen, hogy Tomika megtanuljon beszélni, a szülők azonban nem adták fel, így ma már a kisfiú mondatokban beszél, magát könnyen megértetve a külvilággal. Ez a példa hatalmas erőt ad a családnak és hiszik: Tomika számára nincs lehetetlen, a mostani összefogás pedig olyan nagy, hogy muszáj sikerülnie.

Tomika egy nagyon erős SMA1-es gyerkőc, nála a határ a csillagos ég. A folyamatos fejlesztésekkel és a rengeteg munkával az a célunk, hogy ő egy önálló, boldog, teljes életet élhessen, ebben pedig csak a Zolgensma-génterápia segíthet. Most már ott tartunk, hogy ha csak 150.000 ember ad bele 2000 forintot, megvagyunk és megkaphatja a csodagyógyszert

– hangsúlyozta az édesanya, aki hisz benne, hogy ennyi jó ember összefogásával össze fog gyűlni a pénz kisfia kezelésére. A focisták által dedikált focimezekre hétfő estétől lehet majd licitálni Tomika Facebook-oldalán, két héten keresztül, a jótékonysági ökölvívógálára pedig szeptember 9-én kerül sor, szintén a Corinthia Hotel Budapestben, ahol üzletemberek mérik majd össze erejüket a ringben.