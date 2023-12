„Még most sem fogtuk fel, hogy megtörtént a csoda!" – Összegyűlt a pénz SMA Tomika kezelésére

Évek óta követjük és visszük a hírét a 7 éves Galó Tamás Dominiknak, aki már féléves kora óta egy igazán komoly betegséggel küzd, gerinc eredetű izomsorvadásban szenved. Amikor a kisfiút diagnosztizálták, akkor Magyarországon még semmilyen kezelés nem volt elérhető, és gyakorlatilag kezelés nélkül az SMA1-es gyermekek körülbelül két éves korukig élnek. A diagnózis után azt mondták a szülőknek, hogy szeressék, ameddig velük van. Ők azonban nem adták fel a reményt és gyűjtést szerveztek kisfiuknak, hogy megkaphassa a világ legdrágább gyógyszerét. Két évig futottak versenyt az idővel, viszont tegnap végre megtörtént a csoda.

Fotó: Bánkúti Sándor

Még a szülők számára is hihetetlen, hogy a közösség erejével sikerült összegyűjteniük 700 millió forintot a génterápiára, hogy Tomika kapjon egy esélyt a teljes életre. A családnak ezzel egy hatalmas álma vált valóra, hiszen ez azt jelenti, hogy kisfiuk a kezelés után teljes életet élhet.

Még most sem fogtuk fel, hogy megtörtént a csoda! Nem találjuk a szavakat. Átéltünk hullámvölgyeket és hullámhegyeket. Néha úgy éreztük, sosem leszünk készen. Néha úgy éreztük, elfáradtunk, de akkor mindig bátorítottak minket, nem hagyták, hogy feladjuk

– mesélte el lapunknak örömkönnyekkel a szemében Hornischer Anikó, Tomika édesanyja.

A szülőknek nagyon nehéz volt az elmúlt időszak, nagyon sokszor éjszakákon át harcoltak a szörnyű gondolattal, hogy mi van, hogyha mégsem sikerül a gyűjtés.

„Az az igazság, hogy nagyon megterhelő volt ez az egész, és nagyon elfáradtunk a végére. Még tegnap is azt tervezgettük a csapattal, hogy januárban milyen kihívásokat kellene kitalálni, milyen posztok fognak kikerülni az oldalra, most viszont teljesen eltűntek a viharfelhők a fejünk felől. Szinte minden nap hallottam a fejemben az óra ketyegését, hogy telik az idő, telnek a napok, hetek, hónapok, és mi van, hogyha késő lesz.” – árulta el őszintén.

Anikót tegnap délután kereste fel egy cég telefonon, arról érdeklődve, hogy még mekkora összeg hiányzik a célig. Miután megbeszélték az anyagiakat, pár percen belül már meg is érkezett a pénz Tomika számlájára.

Amikor megláttam, hogy összegyűlt a 700 millió forint, szinte zokogásban törtem ki. Tomika annyira édes volt, odajött hozzám és megkérdezte tőlem, hogy mi a baj. Megnyugtattam, hogy nincsen semmi baj, anya most örömében sír

– részletezte.

Tomika arcán is azonnal megjelent a széles mosoly, hiszen ő is tudta, hogy ez azt jelenti, hogy sikerült és végre ő is átlagos gyerek lehet. Nagyon örült annak is, hogy ennek hála januárban újra utazhat, méghozzá repülővel.

Örök hálánk és elismerésünk mindenkinek! A gyűjtés alatt megmutatkozott, hogy az emberek összefogásának ereje határtalan, hogy lehetetlen tényleg nem létezik, és csodák tényleg vannak. A gyógyszer örökre meg fogja változtatni Tomika és a mi életünket! Köszönjük, hogy megadtátok neki az esélyt!

– hálálkodott Anikó, aki a szerkesztőségünk felé is kifejezte mérhetetlen háláját és azt, hogy végigkísértük őket az úton.