„Végre igazi gyerek lehet” – újabb élménnyel gazdagodott SMA Tomika

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, rengeteg új élménnyel gazdagodott SMA Tomika, mióta megkapta a génterápiát. A kisfiú az életmentő kezelés óta szinte újjászületett: sokat fejlődött, erősödött és végre igazi kisgyerek lehet. Tomika már iskolába is jár, ahol új barátokkal is gazdagodott. Most pedig életében először végre színházba is elmehetett.

SMA Tomika színházban járt Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

SMA Tomika most oda is elmehetett, ahova korábban soha

A budapesti kisfiú, Galó Tamás Dominik egy újabb esélyt kapott az életre, hála a 700 millió forintos kezelésnek. Azóta szülei próbálnak mindent bepótolni számára, ami eddig a betegsége miatt kimaradt az életéből. Most egy újabb élménnyel gazdagodott: osztálytársaival színházban járt.

Ma az osztálytársaival színházba mentek Tomikáék. Ő még sosem volt, mert vagy időnk nem volt, vagy tömegbe nem mehetett, de most végre semmi akadálya nem volt.

– számolt be a történtekről a gyermek édesanyja, Hornischer Anikó.

Az anyuka beszámolója alapján Tomika nagyon élvezte a színdarabot. Már a színházba is csillogó szemekkel érkezett, azonnal elvarázsolta. Hazafelé pedig végig a darabról mesélt és az ott hallott dalokat énekelte. A szülők pedig nem is lehetnének boldogabbak, hogy végre Tomika sem marad ki semmiből.

Annyira jó, hogy végre igazi gyerek lehet, és nem marad ki az élményekből. Olyan jó volt hallgatni a csacsogását, milyen örömmel mesélte, hogy most már ő is volt színházba. Remélem most már sok-sok ilyen elmaradt élményt tudunk pótolni. Olyan jó, hogy már itt tartunk, és ő is átélheti a közösségi élményeket.

– részletezte Anikó.