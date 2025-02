"Képzeld, én már tudok olvasni!" – Legkedvesebb mesekönyvét bújja SMA Tomika

Azonnal előkaptam a régi kedvenc szókirakósunkat és átjátszottuk a délutánt. Tanul is, játszik is, annyira örült, amikor egy-egy szóra rátalált. Azt hiszem, lassan ezek a társasjátékok is ébredezhetnek téli álmukból és újra nagyokat játszhatunk. Olyan jó, hogy már ilyen dolgokra is van időnk.