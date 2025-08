„A fiam egy olyan nőt akar feleségül venni, akit gyűlölök”

A feleségem üzenetet küldött a fiamnak: „Komolyan? A fagylaltkanalazástól?” A barátnője használta a fiam telefonját, meglátta az üzenetet, és megsértődött – most már egyáltalán nem hajlandó szóba állni velünk. Ugyanakkor továbbra is elvárják, hogy mi fizessük az esküvőjüket, valamint a benzin- és szervizköltségeket is, amikor a fiam naponta látogatja az ő szüleit