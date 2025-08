Fővárosunk gyűjtőpontjai – elképesztően néztek ki régen a vasútállomások– Retró galéria

A Keleti pályaudvar a Rákóczi út monotonitását töri meg, a Déli pályaudvar ékesíti a Krisztina körút és az Alkotás utca kereszteződését. A vasútállomások egyszerre hordozzák magukban az indulás és a megérkezés szépségét. Galériánkban mutatjuk, hogyan néztek ki fővárosunk pályaudvarai!

A felvétel 1895 körül készült, látható a Baross tér és a Keleti Pályaudvar. Hihetetlen, hogy a látványos változások mellett mennyi mindent megőrzött a vasútállomás több mint 100 év alatt –

Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.08.034

Így mesélnek a vasútállomások az utazásokról

A magyarországi pályaudvarok elnevezése egészen a 19. századra nyúlik vissza. Az első pályaudvart 1877. október 28-án adták át Budapesti pályaudvar néven, amely 1891-től viseli a Nyugati pályaudvar nevet. Érdekesség, hogy az égtáj nem a pályaudvar földrajzi elhelyezkedést jelöli, hanem arra utal, melyik régiókat érintette a menetrend. Gyakran a pályaudvarok létesítése előtt is vasúti állomás működött a helyszínen, melyeket akkoriban indóháznak neveztek.

Az 50-es években, a szovjet vezetés alatt egyes pályaudvarok vörös csillagot is kaptak. A Keleti pályaudvar vörös csillagát egy igen bátor fiatal egy felkelő csoporttal együtt verte le a helyéről, mielőtt Ausztriába menekült. A változó hatalom ellenére ezek a pályaudvarok most is büszkén őrzik tekintélyt parancsoló megjelenésüket.

Az alábbi galéria egészen az 1800-as évek végétől a kilencvenes évekig mutatja, hogyan néztek ki ezek a pályaudvarok. A fotóra kattintva megnyílik a galéria!