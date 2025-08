Az ukránok próbálnák elhallgatni az agyonvert magyar ügyét

Nem indul nyomozás a kárpátaljai férfi halálának ügyében, aki kényszersorozás áldozata lett. Sebestyén József halála előtt maga is nyilatkozatot tett az elszenvedett kínzásokról, és családja is beszámolt a férfi brutális bántalmazásáról, amelyet fotók is igazolnak. Az ukrán emberrablók kegyetlenségéről készült felvételeken is látszik, hogyan kínozták Sebestyén Józsefet, aki pár héttel később belehalt sérüléseibe – írja a Magyar Nemzet.

Információink szerint az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indít nyomozást Sebestyén József halálának ügyében. Állításuk szerint nincs elég adat az eljáráshoz, vagyis – szerintük – nincs elég bizonyíték a nyomozás elindításához.

Amint arról korábban beszámoltunk, a beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit. A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.

Sok más emberrel együtt egy erdőbe vittek, ott verni kezdtek. Az ütések főként a fejre és testre irányultak. Azt mondták, ha nem írok alá valamit, »nullára« visznek. Nagyon fájt, nem tudtam mozogni

– írta, hozzátéve:

Néhány katona a sárba dobott, hogy aludjak ott. Másnap reggel a kapuhoz vittek, azt mondták: »tűnj haza«. Gyalog hazamentem Beregszászra. Nem tudom, miért, de pszichiátriára kerültem, ahol kihívták a rendőrséget.

A 45 éves kárpátaljai magyar férfi azt is hangsúlyozta, hogy minden nap egyre rosszabbul érezte magát.

Ukrajna tagad

Sebestyén József és a család beszámolója, valamint a nyilvánosságra került felvételek egyértelműek, az ukránok mégis mindent tagadnak a magyar férfi brutális bántalmazásával és tragikus halálával kapcsolatban. Az ukrán külügyminisztérium korábban keményen bírálta a magyar sajtóban megjelent beszámolókat, amelyek szerint Sebestyén József halálát az ukrán katonai mozgósítás során elszenvedett bántalmazás okozta.