Megdöbbentő árulás: titokban írogatott a vőlegénynek, randira is hívta

Egyre több párkapcsolati dráma robban ki a közösségi médiában, de a mostani történet kiverte a biztosítékot a Reddit felhasználók körében. Egy 29 éves nő őszintén vallott arról, hogyan kezdett el egy közeli ismerős barátnője gyanúsan viselkedni a vőlegényével, és az egész internet vele együtt háborodott fel. A történet tanulságos, hiszen jól mutatja, milyen alattomos játszmák zajlanak még egy baráti körön belül is.

A nő úgy érezte, ez már önmagában is tiszteletlen, hiszen ha tényleg barátok lennének, természetes lenne, hogy vele is beszélget / Fotó: fizkes / Shutterstock (Illusztráció)

A nő elmondása szerint a vőlegénye, aki 30 éves, már évek óta jó barátságban van egy másik férfival, akinek most van egy 27 éves barátnője. A négyes gyakran lóg együtt, közös csoportban beszélgetnek, ám az utóbbi időben a fiatal nő egyre inkább elkezdett privátban üzengetni a menyasszony vőlegényének. Eleinte a beszélgetések ártatlanok voltak, inkább csak hétköznapi témák, de a menyasszony egyre rosszabb érzéssel figyelte, ahogy a nő egyáltalán nem próbál vele kapcsolatot építeni, kizárólag a vőlegényével keres kapcsolatot. A nő úgy érezte, ez már önmagában is tiszteletlen, hiszen ha tényleg barátok lennének, természetes lenne, hogy vele is beszélget.

A feszültség azonban csak fokozódott, amikor a másik nő viselkedése látványosan kezdett átlépni bizonyos határokat.

Az egyik legfeltűnőbb eset a vőlegény születésnapján történt, amikor a másik nő direkt fennmaradt éjfélig, csak hogy elsőként köszönthesse fel a férfit. A menyasszony teljesen kikészült ettől, mert ez szerinte nem más, mint egy alattomos próbálkozás arra, hogy közelebb kerüljön a férfihoz, olyan módon, amire semmi szükség nem lett volna. A tetőpont pedig akkor jött el, amikor a nő privátban közölte a vőlegénnyel, hogy „jó lenne vele találkozni, akár a párja nélkül is”, mintha csak randira hívná. A menyasszony teljesen ledöbbent: szerinte ilyet senki sem mond a másik vőlegényének, hacsak nincs hátsó szándéka – írja a people.

A menyasszony szerint nem a vőlegényétől kell tartania / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A történet azonban nem egyoldalú, ugyanis a vőlegény végig nyitottan és tisztességesen kezelte a helyzetet. Mindig megmutatta a menyasszonyának az üzeneteket, sőt, kikérte a véleményét, hogyan reagáljon. A pár közösen döntött arról, hogy a férfi mostantól minden válaszát a közös csoportos beszélgetésben küldi, hogy a másik nő ne tudjon titokban kapcsolatot keresni vele. A menyasszony szerint nem a vőlegényétől kell tartania, hanem attól a nőtől, aki a háttérben, látszólag ártatlanul, de következetesen próbálja megszilárdítani a helyét a férfi életében.