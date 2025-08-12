RETRO RÁDIÓ

Igazán magyaros kvíz: most bebizonyíthatod, mennyit tudsz a vármegyéinkről!

Vegyük elő a középiskolai földrajz tudásunkat! A vármegyék ismerete bizony a tananyag része volt annak idején. Mennyire ismerjük vajon Magyarország 19 vármegyéjét és azok székhelyét?

Ismersz más megyeszékhelyeket is Budapesten kívül? Mennyire ismertek számodra az egyes vármegyék nevei, települései? Vegyük elő a középiskolai földrajz tudásunkat! Mennyire ismerjük vajon Magyarország 19 vármegyéjét és azok székhelyét? Kvízünkből most kiderül! 

vármegyék
Mennyire ismered a vármegyék székhelyeit? Fotó: Pexels

Vármegyék székhelyei - ez lehet, még rajtad is kifog!

Magyarország az 1950-es megyerendezés után 19 megyére oszlott, melyek megnevezése 2023. január 1. óta vármegye. A vármegyék Budapest főváros mellett az ország nagyobb közigazgatási területi egységei, melyek járásokra, azok pedig településekre (városokra és községekre) tagolódnak tovább.

Magyarországon a vármegyeszékhely az a település, amelyet a vonatkozó jogszabály a vármegye székhelyeként kijelöl. Itt működnek a vármegye önkormányzatának szervei és általában az egy megyére kiterjedő illetékességű egyéb szervek is.

Annak idején földrajz, esetleg történelem órán előfordulhatott, hogy a tanár kérésére bemagoltuk ezeket, esetleg szorgalomból magunktól megtanultuk ezeket. 

Te mennyire ismered a városokat? Melyik vármegyékhez tartoznak? Tedd próbára magadat a kvízünkkel! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik vármegye székhelye Győr?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik székhely egyben a vármegye neve is?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik NEM egy vármegye neve?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mi Fejér megye székhelye?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik NEM egy létező vármegye neve?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Melyik NEM egy vármegye székhelye?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén székhelye
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik állítás igaz?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Bónusz kérdés: Melyik vármegyében található Iborfia?

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
