Igazán magyaros kvíz: most bebizonyíthatod, mennyit tudsz a vármegyéinkről!

Ismersz más megyeszékhelyeket is Budapesten kívül? Mennyire ismertek számodra az egyes vármegyék nevei, települései? Vegyük elő a középiskolai földrajz tudásunkat! Mennyire ismerjük vajon Magyarország 19 vármegyéjét és azok székhelyét? Kvízünkből most kiderül!

Mennyire ismered a vármegyék székhelyeit? Fotó: Pexels

Vármegyék székhelyei - ez lehet, még rajtad is kifog!

Magyarország az 1950-es megyerendezés után 19 megyére oszlott, melyek megnevezése 2023. január 1. óta vármegye. A vármegyék Budapest főváros mellett az ország nagyobb közigazgatási területi egységei, melyek járásokra, azok pedig településekre (városokra és községekre) tagolódnak tovább.

Magyarországon a vármegyeszékhely az a település, amelyet a vonatkozó jogszabály a vármegye székhelyeként kijelöl. Itt működnek a vármegye önkormányzatának szervei és általában az egy megyére kiterjedő illetékességű egyéb szervek is.

Annak idején földrajz, esetleg történelem órán előfordulhatott, hogy a tanár kérésére bemagoltuk ezeket, esetleg szorgalomból magunktól megtanultuk ezeket.

Te mennyire ismered a városokat? Melyik vármegyékhez tartoznak? Tedd próbára magadat a kvízünkkel!