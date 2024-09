Azt jósolták, nem fog beszélni, most hangosan olvas SMA Tomika – megható videó

Amikor meglátta az emelődarut és azt, hogy ki lehet próbálni, azonnal mondta, hogy ő is, ő is. Bevallom őszintén, nekem tériszonyom van, így nem igazán tetszett ez a terv, de az apja ezt is bevállalta. Kis segítséggel bevarázsolták a daruba és emelkedtek is felfelé. Nekem végig gombóc volt a gyomromban, de a fiúk nagyon élvezték