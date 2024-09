Túl az első iskolai napon – Így összegzett az SMA-s Tomika

Micsoda év, micsoda mérföldkő! Bár a remény és a reménytelenség hullámai között hánykolódva telt a 2023-as év a Galó család számára, végül – mintegy karácsonyi csoda – összejött a több száz millió forintos adomány. AZ ADOMÁNY, melynek révén az SMA-s Tomika idén megkaphatta Dubajban a Zolgensma kezelést.

Galó Tamás Dominik szüleivel, Anikóval és Tamással (Fotó: Bánkúti Sándor)

Bár már a kijutás sem volt egyszerű, mivel több betegség is megnehezítette az indulást, ráadásul kint sem volt zökkenőmentes a terápia megkezdése, illetve az azt követő gyógyulási folyamat. Ám végül minden akadály elhárult. A család pedig, a tervezettnél később ugyan, de hazatérhetett Magyarországra, Tomika pedig idén szeptemberben megkezdhette az iskolát. Újabb mérföldkő, melyet így éltek meg:

„Ez a nap is eljött hát, becsengettek. És a sok kis elsős közt most ott ült Tomika is. Kicsit megszeppenve, de annál izgatottabban várta a mai napot. Még tegnap kiválasztotta, hogy melyik kedvenc játékát akarja magával vinni, és amint megérkeztünk el is kezdett lelkesen mesélni a padtársának a dinoszauruszokról. Olyan aranyosak voltak. Annyira kedves és segítőkész volt mindenki.”

– kezdte friss beszámolóját SMA-s Tomika anyukája, Anikó a Facebook-oldalukon. A folytatásból pedig az is kiderült, hogy élte meg a kisfiú az első iskolai napot.

„Ami pedig a legjobb és legmegnyugtatóbb, hogy amikor mentem érte az első mondata az volt, hogy nagyon jó volt az iskolában. Azt hiszem, talán picit most megnyugodott a szívünk. Jó helyen vagyunk. Köszönjük.”

– írta az édesanya, megjegyezve: „tavaly még egyáltalán nem volt biztos, hogy így tudjuk kezdeni az iskolát, hogy ennyit erősödik.”

Nézd meg te is a fotókat, melyek megmutatják, milyen volt az SMA-s Tomika első napja az iskolában!