"Percekig folytak az örömkönnyek a szememből!" – Nem hiszed el, mire képes már SMA Tomika

Csodálatos fejlődésen megy keresztül a 7 éves Galó Tamás Dominik. Az SMA-s kisfiúnak két évet kellett várnia a génterápiára, viszont végig kitartóan küzdött, aminek most végre meg is lett a gyümölcse. Tomika és családja februárban útra keltek Dubajba, hogy a kisfiú végre kapjon esélyt a teljes életre. Azóta rengeteget erősödött, a szülők pedig csak ámulnak, mennyire ügyes a kisfiú. Lassan már a mászás sem lesz számára lehetetlen.

Tomika türelmetlenül várta a transzfert Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

A Galó család két éven át futott versenyt az idővel, hogy összegyűjtsék a pénzt a világ legdrágább gyógyszerére. Tavaly karácsonykor végre megtörtént a csoda. Azóta az életük hatalmas fordulatot vett, Tomika ugyanis rengeteg olyan dologra képes, amiről régen álmodni sem mertek. A kisfiú legnagyobb álmai is valóra váltak: végre szilárd ételt ehet és már pohárból is tud inni. A 7 éves kicsi hős is érzi a változást, folyton azt kérdezgeti a szüleitől, hogy ügyes-e, ők pedig nem győzik dícsérni.

"Tomika egyszerűen fantasztikus, brillírozik! Minden területen erősödik, annyira ügyes, hogy az valami hihetetlen." – mondta Anikó, Tomika édesanyja.

A kisfiú kitartása és akaratereje nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is tökéletes példa arra, hogy ha valamiért emberfeletti teljesítménnyel dolgozunk, akkor nincsen lehetetlen. Tomika napról napra újabb apróságokkal kápráztatja el orvosait, a gyógytornászát és a szüleit is. Legutóbb édesanyja örömkönnyekben tört ki, ugyanis a kisfiú olyat csinált, amit előtte soha: megtartotta magát négykézláb!

Nehezen találom a szavakat. Amikor először megtartotta így magát, és még "táncolt" is hozzá és nem billent ki az egyensúlyból, bevallom percekig folytak az örömkönnyek a szememből és csak öleltem. Nem is értette.

– mesélte a büszke anyuka.

Tomikát korábban még ülés közben is ki kellett támasztani, ugyanis az izmai olyan gyengék voltak, hogy nem bírta megtartani magát. Pontosan ezért ez egy igazán jelentőségteljes pillanat volt számukra.

Mi még sosem láttuk így Tomikát, ő ugye az átfoduláshoz is alig jutott el piciként, nemhogy még a mászáshoz. Az, hogy ennyivel a génterápia után így megtartja már magát, az igazi csoda!

– részletezi Anikó.