SMA Tomika újabb sikeres kalandra indult, már Olaszországban van

Több mint egy évvel ezelőtt, bizonyította be SMA Tomika és családja, hogy nincs lehetetlen. 2024. július 11-én tértek haza Dubajból, ahol a kisfiú megkapta az életmentő génterápiát. A tavalyi események óta a gyermek rengeteget fejlődött. De a mozgását segítő eszközökre továbbra is szüksége van. Mivel a gyermek nő, ezért az eszközöket is kinövi, így évről évre újabbakat kell vásárolniuk. Idén most Olaszországba utaztak, ahol megkapta a ráméretezett új eszközöket.

SMA Tomika Olaszországban / Forrás: Facebook / Együtt Tomikáért

SMA Tomika a próbák elején szinte rettegett



Végre elkészültek SMA Tomika új eszközei. Ezúttal nagyon nehezen viselte a gipszelést a méretpontos eszközökhöz. A próbák elején pedig szinte rettegett, hogy fájni fog, pedig már évek óta ezen megy keresztül évi egy alkalommal. Többször nagyon sírt, volt, hogy inkább abba is hagyták, mert nem volt értelme tovább feszíteni a húrt, igaz este 6 óra volt és reggel fél 9-re mentek. Összességében viszont nagyon ügyes volt.

Pontosan tudja, érti, hogy ez mind érte történik, hogy tovább erősödhessen, ügyesedhessen, és egyre önállóbb legyen. Kapott korzettet, ami most még jobban korrigálja a gerincét, hátha megússzuk azt a rettegett gerincműtétet. Kapott állítót, afót, hogy tovább gyakorolhassa az állást, járást. És kapott még valamit, egy lábsínt, amiben éjszaka kellene aludnia, hogy nyúljon a térde. Kapott hozzá egy párnát is, hogy valamivel kényelmesebben aludhasson, mert eltartja egymástól a két lábát. Tudom, hogy érte van, tudom, hogy kell, de elszorul a szívem, hogy még ezt is meg kell szoknia, hogy már alvás közben sem hagyjuk békén.

– mondta el Tomika édesanyja Anikó.

Az eszközök megint nagyon jól sikerültek, ma már végig az új korzettben volt és egy szava sem volt. Annyira ügyesek az ortopéd műszerészek, és nem mellesleg nagyon, de nagyon kedvesek, és nagyon szeretik Tomikát, hisz lassan több mint 6 éve ők csinálják a teljes felszerelését. Nagyon megdicsérték, nagyon sokat erősödött.

Az egyik új eszköz / Forrás: Facebook / Együtt Tomikáért

Tomika szülei nagyon hálásak



Tomika szülei, Anikó és Tamás nagyon hálásak a rengeteg segítségért, aminek köszönhetően újra elutazhattak Olaszországba és lehetőségük nyílt arra, hogy megvásárolhassák az új eszközöket. Bebizonyosodott számukra, hogy vannak csodák. Az új eszközök elengedhetetlenek ahhoz, hogy Tomika a tornák mellett folyamatosan fejlődjön, erősödjön.

Most pedig veszünk egy új lendületet az új eszközökkel, hogy újabb fejlődésről számolhassunk be Nektek. Köszönjük, hogy velünk vagytok!

– zárta Anikó szívszorító gondolatait.