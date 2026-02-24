Idén is lesz Mátyás ugrása, azaz szökőnap? - mutatjuk, hogy min múlik a dolog
Ha igen, akkor az február 24-én, vagyis ma lenne. De mi is az a szökőnap és mi köze Mátyáshoz? Mutatjuk, mitől függ, hogy egy adott évben van-e ilyen szökőnap és azt is, honnan ered ez a szokás.
Azt sokan tudják, hogy a február minden szökőévben - vagyis négyévente - 29 napos. Azt viszont kevesen, hogy ilyenkor nem 29-e a szökőnap, hanem február 24-e. Ez azt jelenti, hogy szökőévente nem egyszerűen kap a február egy toldalék napot, hanem február 24-e duplázódik meg (a mobilunk naptárában azonban február 29-ét fogjuk látni plusz napként). Ilyenkor február 24-én senki nem ünnepli a névnapját, így a Mátyások 25-én névnapoznak. Ezt hívják Mátyás ugrásának. A szökőnapokra és a szökőévre pedig azért van szükség, hogy a naptári évet összehangoljuk a Föld tényleges keringési idejével, megelőzve az évszakok eltolódását. Ezt a rendszert Julius Caesar vezette be Kr. e. 45-ben, majd a Gergely-naptár tökéletesítette. Az, hogy február 24-e szökőnap-e, attól függ, hogy:
- az adott év néggyel osztható-e (a 100-zal oszthatók nem szökőévek),
- vagy 400-zal is osztható-e.
Mivel 2026-ra egyik sem igaz, így idén február 24-e nem szökőnap. Legközelebb majd 2028-ban lesz az.
Ma lenne 71 éves Steve Jobs
Az amerikai informatikus, feltaláló, az Apple cég alapítója 1955. február 24-én született. Egy éves kora előtt örökbe fogadta egy gazdag házaspár, Paul és Clara Jobs, és ők adták neki a Steven Paul Jobs nevet. Őket tekintette valódi szüleinek. Az örökbefogadó Paul Jobs mérnök volt a városi elektronikai társaságnál, megadva ezzel a hátteret Steve jövőjéhez. Az Apple-t 1976-ban Steve Wozniakkal és Ronald Wayne-nel közösen alapította. Sokan őt tartják a számítástechnika egyik úttörőjének. 2006-ban a Pixar feletti tulajdoni jogáért cserébe részvényeket kapott a Walt Disney Company-ben, amivel ő lett a Disney legnagyobb egyéni részvényese amellett persze, hogy neki köszönhetjük az iPhone-t, az iPod-ot. Steve Jobs 2011. 10. 05-én hunyt el.
A helyesírás szó megalkotója is ezen a napon született
Révai Mátyás Miklós János nyelvész, a helyesírás szó megalkotója 1750-ben ezen a napon született. Ő volt a magyar történeti nyelvészet megalapítója. Új nyelvészeti szakszavakat is alkotott, így például a helyesírás és a nyelvtudós szavunkat. Máig élő helyesírási alapelvünket, a szóelemző elvet képviselte.
Ma lenne 176 éves Jászai Mari
A művésznő 1850. február 24-én született. 1872-ben lett a pesti Nemzeti Színház tagja, és egy év megszakítással haláláig ott is játszott. Veleszületett tehetségét állandó tanulással fejlesztette. Óriási hatású művész lett belőle, aki utolérhetetlen volt a tragikus szenvedélyek megszólaltatásában.
6 éve hunyt el Süsü megalkotója
Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas író, költő 2020-ban, február 24-én hunyt el. A kétszeres József Attila-díjas író Kisújszálláson született, nehéz sorsú kovácsmester nagyobbik fiaként. A Magyar Rádió diákköltők részére meghirdetett pályázatára egy barátja beküldte néhány versét, és azokkal első díjat nyert. Verseskötetei mellett jelentek meg gyermekregényei, mesekönyvei, verses meséi. Legismertebb figurái például Mirr-Murr, Pom Pom, vagy Süsü, a sárkány.
A NASA híres programozónője is 6 éve hunyt el
Méghozzá 101 éves korában, 2020. február 24-én. Katherine Johnson afroamerikai fizikusnő, matematikus, űrkutató alapvető kutatásokkal járult hozzá az amerikai űrprogramokhoz. Ő írta a NASA első digitális számítógépein futó alkalmazásokat. Munkásságáról nagy sikerű film is készült, A számolás joga címmel.
Három helyszínen lesz váradás ma a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Tavaszias időnk lesz ma
A koponyeg.hu szerint kedden gomolyfelhők és napsütés váltakozására készülhetünk, főként északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérhetik. Napközben általában 10–16 fokot mérhetünk.
A BKK szerint ezekre készüljünk ma az utakon
- Sötétek lesznek a jelzőlámpák a Kálvin tér környékén 11:00-15:00 óra között.
- Napközben szakaszos lezárás lesz a IV. kerületben a Türr István utca–Mildenberger utca útvonalon kedd 07:00 és február 26., csütörtök 16:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07:00-18:00 óra között.
- A 96-os busz pedig terelve közlekedik majd az Újpesti rendelőintézet és a Bucka utca között Fóti út felé 7:00-tól-16:00-ig. A busz nem érinti majd az Újpesti rendelőintézet és a Bucka utca közötti megállókat, de megáll a 20E autóbusz Szent László tér és Vécsey Károly utca megállójában.
Kezdetét veszi a Fény- Hang- és Térfesztivál a Kőbányai Pincerendszerben
Február 24-től március 1-ig vehetnek részt az érdeklődők a Kőbányai Pincerendszer Fény- Hang- és Térfesztiválján, ami a Kőbánya Underground sorozat új részeként debütál. A rendezvényen a kiállítás mellett vezetett túrák, térspecifikus installációk, szenzációs performanszok és külföldi művészek töltik meg a kerület nevét is adó helyszínt tematikus estékkel. Az esemény további részletei itt találhatók.
