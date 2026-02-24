Idén is lesz Mátyás ugrása, azaz szökőnap? - mutatjuk, hogy min múlik a dolog

Azt sokan tudják, hogy a február minden szökőévben - vagyis négyévente - 29 napos. Azt viszont kevesen, hogy ilyenkor nem 29-e a szökőnap, hanem február 24-e. Ez azt jelenti, hogy szökőévente nem egyszerűen kap a február egy toldalék napot, hanem február 24-e duplázódik meg (a mobilunk naptárában azonban február 29-ét fogjuk látni plusz napként). Ilyenkor február 24-én senki nem ünnepli a névnapját, így a Mátyások 25-én névnapoznak. Ezt hívják Mátyás ugrásának. A szökőnapokra és a szökőévre pedig azért van szükség, hogy a naptári évet összehangoljuk a Föld tényleges keringési idejével, megelőzve az évszakok eltolódását. Ezt a rendszert Julius Caesar vezette be Kr. e. 45-ben, majd a Gergely-naptár tökéletesítette. Az, hogy február 24-e szökőnap-e, attól függ, hogy:

az adott év néggyel osztható-e (a 100-zal oszthatók nem szökőévek),

vagy 400-zal is osztható-e.

Mivel 2026-ra egyik sem igaz, így idén február 24-e nem szökőnap. Legközelebb majd 2028-ban lesz az.

Idén nem szökőnap február 24-e. Fotó: Nemeth Andras Peter / Mediaworks archívum

Ma lenne 71 éves Steve Jobs

Az amerikai informatikus, feltaláló, az Apple cég alapítója 1955. február 24-én született. Egy éves kora előtt örökbe fogadta egy gazdag házaspár, Paul és Clara Jobs, és ők adták neki a Steven Paul Jobs nevet. Őket tekintette valódi szüleinek. Az örökbefogadó Paul Jobs mérnök volt a városi elektronikai társaságnál, megadva ezzel a hátteret Steve jövőjéhez. Az Apple-t 1976-ban Steve Wozniakkal és Ronald Wayne-nel közösen alapította. Sokan őt tartják a számítástechnika egyik úttörőjének. 2006-ban a Pixar feletti tulajdoni jogáért cserébe részvényeket kapott a Walt Disney Company-ben, amivel ő lett a Disney legnagyobb egyéni részvényese amellett persze, hogy neki köszönhetjük az iPhone-t, az iPod-ot. Steve Jobs 2011. 10. 05-én hunyt el.

A helyesírás szó megalkotója is ezen a napon született

Révai Mátyás Miklós János nyelvész, a helyesírás szó megalkotója 1750-ben ezen a napon született. Ő volt a magyar történeti nyelvészet megalapítója. Új nyelvészeti szakszavakat is alkotott, így például a helyesírás és a nyelvtudós szavunkat. Máig élő helyesírási alapelvünket, a szóelemző elvet képviselte.