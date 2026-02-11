Szentkirályi Alexandra: A Tisza jelöltje Budakeszin és a fővárosi közgyűlési frakcióvezetője szintén Shell-menedzser

„A Tisza jelöltje Budakeszin és a fővárosi közgyűlési frakcióvezetője szintén Shell-menedzser. Van is 12 300 darab dolgozói Shell-részvénye, így a háborús energiaár-emelkedés miatt brutálisan nőtt a vagyona” - kezdte legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Metropol

Szentkirályi Alexandra: A Fidesz a biztos választás!

Na vajon ő képviselőként a magyarok érdekeit képviseli, vagy a külföldi energiacégek profitját, amin az ő vagyona is múlik? Ne akarjuk megtudni! A Fidesz a biztos választás!

- tette hozzá a budapesti Fidesz elnöke.

„Andrea, az a helyzet, hogy azért van közünk hozzá, mert minket nagyon is érdekel az, hogy ki az, aki személyesen, anyagilag is érdekelt a háborúban, és személyesen, anyagilag is érdekelt abban, hogy ne legyen olcsó orosz gáz, és ezen keresztül ne legyen fenntartható rezsicsökkentés” - mondta a videóban Szentkirályi Alexandra.

Pontosan el fogom mondani azt, hogy nem fogok elmondani semmit. És kinek mi köze hozzá?

- hallható a felvételen Bujdosó Andrea szavai.

„Engem nagyon érdekelne kedves Andrea, hogy Ön mennyit kaszált az elmúlt években a háborúban? Pontosan tudjuk azt, hogy Önök kizárólag azért dolgoznak azon, hogy például Önt a Parlamentbe és Kapitány Istvánt belobbizzák, mert önöknek ehhez kőkemény anyagi érdekük fűződik. Mi ezt viszont nem fogjuk hagyni, mi továbbra is abban vagyunk érdekeltek, hogy a magyar embereknek legyen kiszámítható, megfizethető, olcsó rezsije, ha pedig Önök kerülnének kormányra, akkor ez kizárt dolog lenne, mert önök egy pillanat alatt kiszolgáltatnák Magyarországot a multiknak és a brüsszeliek érdekeinek” - fejtette ki Szentkirályi Alexandra.