Rendkívüli bejelentést tett Pócs János: megtámadták a férfit, aki lebuktatta a tiszásokat
Pócs János azt is elárulta, kik az elkövetők.
Pócs János nemrég közzétett egy videót, amiben egy férfi elárulta, hogy a tiszások 20 ezer forintért pluszbenzinpénzért béreltek fel bűnözőket, hogy Gyöngyösön balhézzanak a Lázárinfón – erre Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is reagált.
Pócs János most rendkívüli bejelentést tett, ugyanis kiderült, hogy a felvételen szereplő férfit megtámadták és megverték:
R E N D K Í V Ü L I
Rátámadtak és megverték a tegnapi videómban nyilatkozó roma honfitársunkat.
Az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak.
Hamarosan videóban jelentkezem a helyszínről.
