Rendkívüli bejelentést tett Pócs János: megtámadták a férfit, aki lebuktatta a tiszásokat

Pócs János nemrég közzétett egy videót, amiben egy férfi elárulta, hogy a tiszások 20 ezer forintért pluszbenzinpénzért béreltek fel bűnözőket, hogy Gyöngyösön balhézzanak a Lázárinfón – erre Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is reagált.

Pócs János most rendkívüli bejelentést tett, ugyanis kiderült, hogy a felvételen szereplő férfit megtámadták és megverték: