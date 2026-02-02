RETRO RÁDIÓ

Rendkívüli bejelentést tett Pócs János: megtámadták a férfit, aki lebuktatta a tiszásokat

Pócs János azt is elárulta, kik az elkövetők.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.02. 12:01
Módosítva: 2026.02.02. 12:37
Pócs János nemrég közzétett egy videót, amiben egy férfi elárulta, hogy a tiszások 20 ezer forintért pluszbenzinpénzért béreltek fel bűnözőket, hogy Gyöngyösön balhézzanak a Lázárinfón – erre Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is reagált.

Pócs János most rendkívüli bejelentést tett, ugyanis kiderült, hogy a felvételen szereplő férfit megtámadták és megverték:

R E N D K Í V Ü L I ❗️

Rátámadtak és megverték a tegnapi videómban nyilatkozó roma honfitársunkat. 

Az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak. 

Hamarosan videóban jelentkezem a helyszínről.

 

