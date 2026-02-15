Videón mutatta meg Orbán Viktor, mit csinált az évértékelő másnapján

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Pátyon töltött a vasárnap jó részét, ahol disznótor volt és Menczer Tamással találkozott. A kormányfő a szombati évértékelő "afterjének" nevezte a jó hangulatú eseményt.

Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Malacunk van! Évértékelő after Pátyon

– írta Orbán Viktor, aki egy videót is megosztott az eseményről:

Orbán Viktor egy újabb videóval is emléket állított a pátyi disznóvágás előtt: