„Hagyomány, ízek, jó társaság” - Különleges képet rakott ki Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a szombati évértékelő után vasárnap reggel Pátyon járt egy disznótoron, ahol ott volt vele Menczer Tamás is – rengetegen vettek részt az eseményen.

Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Disznótor Pátyon.

Hagyomány, ízek, jó társaság.

Hajrá, Páty! Hajrá, Tamás!

– írta Orbán Viktor a képhez, amit az eseményről posztolt.