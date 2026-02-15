RETRO RÁDIÓ

„Hagyomány, ízek, jó társaság” - Különleges képet rakott ki Orbán Viktor

Sokan csatlakoztak Orbán Viktorhoz Pátyon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 16:04
Orbán Viktor Páty Menczer Tamás

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a szombati évértékelő után vasárnap reggel Pátyon járt egy disznótoron, ahol ott volt vele Menczer Tamás is – rengetegen vettek részt az eseményen.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Disznótor Pátyon.
Hagyomány, ízek, jó társaság. 🐖😎
Hajrá, Páty! Hajrá, Tamás!

– írta Orbán Viktor a képhez, amit az eseményről posztolt.

