„Hagyomány, ízek, jó társaság” - Különleges képet rakott ki Orbán Viktor
Sokan csatlakoztak Orbán Viktorhoz Pátyon.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a szombati évértékelő után vasárnap reggel Pátyon járt egy disznótoron, ahol ott volt vele Menczer Tamás is – rengetegen vettek részt az eseményen.
Disznótor Pátyon.
Hagyomány, ízek, jó társaság.
Hajrá, Páty! Hajrá, Tamás!
– írta Orbán Viktor a képhez, amit az eseményről posztolt.
