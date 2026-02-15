Orbán Viktor fontos dolgot kért az emberektől

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a szombati évértékelő után vasárnap Pátyon járt egy disznóvágáson, majd a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy miért támogatja Menczer Tamást, és miért kér másokat is erre.

Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Disznóvágás , most jön a meló. Behúzzuk! Hajrá, Tamás!

– írta az alább megtekinthető videójához Orbán Viktor.