Menczer Tamás: A valóság az, amit Orbán Viktor mondott

A Shell és az Erste válaszolt Orbán Viktornak.

Orbán Viktor az évértékelőn elmondta: a Shell és az Erste “keresnek a vérontáson. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái.”

Az Erste közölte: “semmilyen formában nem vesz részt politikai kampányban.”

A Shell közölte: “globális alapelveinek megfelelően nem kommentál pártpolitikai ügyeket.”

Ezzel szemben az igazság az, hogy az Erste olyannyira részt vesz a kampányban, hogy a Tisza gazdasági vezetőjét ők küldték! Ha nyerne a Tisza, az Erste adná Magyarország gazdasági miniszterét Kármán András személyében.

A Shell pedig a politikai ügyeket olyannyira kommentálja, hogy a globális alelnökét, Kapitány Istvánt és a magyarországi vezetőjét, Bujdosó Andreát egyszerre küldte a Tisza Pártba. Micsoda “véletlen?!”

A valóság az, amit Orbán Viktor mondott.

15 ezer milliárd forint. Ennyit vett el az Orbán-kormány 2010 óta a bankoktól, a multiktól és az energiacégektől. A kormány ezt a pénzt rezsicsökkentésre, a családok támogatására, a 13. és a 14. havi nyugdíjra fordította.

Ez fáj nekik. Ez fáj az Erstének és a Shellnek. Ezt a pénzt akarják visszavenni. Ezért érkezett Kármán, Kapitány és Bujdosó.

Ez is a választás tétje!

Egy rossz döntés, és minden közösen elért eredményt eltörölnek, megszüntetnek.

“A választás után mindent lehet!”

Tarr Zoltán megmondta.

Ne hagyd, hogy átverjenek!

Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás